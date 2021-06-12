"Tek Libya"nın önemine işaret eden Akar, sorunun Hafter ve destekçileri olduğunu söyledi. Akar, "Libya Libyalılarındır" anlayışı içinde Libya'nın yanında olmaya, onlara destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM GÖRÜŞMELERİMİZ DAHA DA ARTACAK"

Akar, TCG Gelibolu'da, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı. Sicilya'da İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile gerçekleştirdiği toplantılara ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, şunları söyledi:

"Hem ikili hem de ittifak içindeki bazı konuları görüşme ve bu konuda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunma fırsatı bulduk. Memnuniyetle belirtmek isterim ki görüştüğümüz konuların büyük bir bölümünde mutabık olduğumuzu, anlayış birliğine sahip olduğumuzu da görmüş bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde bu anlayışla ilişkilerimizin, görüşmelerimizin daha da artması için mutabık kaldık. Bunu da gerçekleştireceğiz. Bir taraftan personelin eğitimi, personel değişimi, tatbikatlara katılımın yanı sıra savunma sanayi alanında mevcut ilişkilerimizi nasıl daha da geliştirebileceğimizi de görüşme fırsatı bulduk."