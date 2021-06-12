



KILIÇDAROĞLU "SAVCI GÖREVİNİ YAPTI" DİYEREK DESTEK VERMİŞTİ

O dönem partisinin İstanbul Milletvekili olan Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye yönelik 2008 yılında açılan kapatma davası için, "Savcı görevini yaptı'" diyerek destek vermişti.