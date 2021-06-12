Çevre kirliliği, hızla yayıldı. Doğayı ve denizleri tehdit etmeye başladı. Müsilaj, yani deniz salyası denilen ekolojik sorun ise son dönemde Marmara Denizi'nde etkisini artırdı.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), müsilajın dağılımı ve yoğun olduğu bölgeleri tespit etmek için çalışma başlattı. Marmara Denizi'ni uzaydan fotoğrafladı. Kapıdağ Yarımadası'ndan İzmit Körfezi'ne kadar uzanan müsilaj 10 günde 3 kat arttı!
DENİZDE HIZLA YAYILDI
14 Mayıs'ta 25, 19 Mayıs'ta 58, 24 Mayıs'ta 85 kilometrekarelik alana yayıldı. UHUZAM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Yanalak, "Marmara Bölgesi'nde uydu görüntülerinde müsilaj çok rahat bir şekilde görülüyor.