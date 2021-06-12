Çalışmalarda İzmit Körfezi girişi ve çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası ve Adalar'da müsilaj birikimlerinin olduğunu gördük. Görüntülerde müsilaj normal sudan ve diğer objelerden çok belirgin şekilde ayrılabiliyor. Bu aldığımız uydu görüntüleri müsilajın tespit edilmesi ve yerinde önlem alınabilmesi açısından çok önemli" açıklamasını yaptı.