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    İTÜ, Denizi’ndeki müsilajı uzaydan takibe aldı: Beyaz örtü 10 günde 3 kat hızlı yayıldı

    İTÜ, Denizi’ndeki müsilajı uzaydan takibe aldı. Görüntüler şaşkınlık yarattı! Öyle ki canlı hayatını tehdit eden beyaz örtü 10 günde 3 kat hızlı yayıldı. ve ’da etkisini artırdı...

    Müsilaj uzayıp gidiyor

    Çevre kirliliği, hızla yayıldı. Doğayı ve denizleri tehdit etmeye başladı. Müsilaj, yani deniz salyası denilen ekolojik sorun ise son dönemde Marmara Denizi'nde etkisini artırdı.

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), müsilajın dağılımı ve yoğun olduğu bölgeleri tespit etmek için çalışma başlattı. Marmara Denizi'ni uzaydan fotoğrafladı. Kapıdağ Yarımadası'ndan İzmit Körfezi'ne kadar uzanan müsilaj 10 günde 3 kat arttı!

    DENİZDE HIZLA YAYILDI
    14 Mayıs'ta 25, 19 Mayıs'ta 58, 24 Mayıs'ta 85 kilometrekarelik alana yayıldı. UHUZAM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Yanalak, "Marmara Bölgesi'nde uydu görüntülerinde müsilaj çok rahat bir şekilde görülüyor.

        Çalışmalarda İzmit Körfezi girişi ve çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası ve Adalar'da müsilaj birikimlerinin olduğunu gördük. Görüntülerde müsilaj normal sudan ve diğer objelerden çok belirgin şekilde ayrılabiliyor. Bu aldığımız uydu görüntüleri müsilajın tespit edilmesi ve yerinde önlem alınabilmesi açısından çok önemli" açıklamasını yaptı.

        BÜYÜK TEMİZLİK SÜRÜYOR
        Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilajla mücadelede son durumu paylaştı. 733,1 metreküp alanın temizlendiğini açıkladı. "52 bölgede daha çalışmalar sürüyor" ifadesini kullandı.

        ŞİMDİ DE ÇANAKKALE'DE
        Marmara'da         görülen müsilaj, rüzgarın da etkisiyle Çanakkale kıyılarına sürüklendi. Marinada teknelerin bulunduğu bölgede, deniz salyasının yoğunluğu dikkat çekti.
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