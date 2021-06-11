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    • 11.06.2021 20:26
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    ’da müsilaj temizliği 353 metreküpe ulaştı

    ’da bugüne kadar toplam 353 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizliği yapıldığı bildirildi. 'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Valimizin koordinesinde oluşturmuş olduğumuz koordinasyon merkezinden de görevli kurum ve kuruluşların desteğiyle birlikte anbean ilimizdeki müsilaj yoğunluğunu takip edip müdahalelerimizi ona göre yoğunlaştırdık" denildi.

    İHA
    Müsilaj temizliği 353 metreküpe ulaştı

    'nde müsilaj temizleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bugün 200 metreküp müsilaj toplandı. Daha önce de 153 metreküp müsilajın temizlendiği kıyılarda toplam 353 metreküp deniz salyası temizlendi.

    Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü ve İl Müdürü Yılmaz, müsilajın yoğun olduğu ilçesi beldesi Topçular bölgesindeki çalışmaları inceledi. Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Hem atık gemisiyle hem de su gülleleriyle hem de belediyelerimizin vidanjörleriyle müsilaj temizliğimizi devam ettiriyoruz. Sayın Valimizin koordinesinde oluşturmuş olduğumuz koordinasyon merkezinden de görevli kurum ve kuruluşların desteğiyle birlikte anbean ilimizdeki müsilaj yoğunluğunu takip edip müdahalelerimizi ona göre yoğunlaştırdık" ifadesini kullandı.



    Yılmaz, çevre illerden personel desteği alarak denetimleri sıklaştırdıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

    "Tersanelerden başlayarak ilimizdeki su kaynaklarının hepsini atık su deşarjı yapan tüm noktalarda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu zaman kadar 10 tane denetimimizi gerçekleştirdik. Yarın da hafta sonu 7/24 esasına bağlı olmak üzere hem müsilaj temizliğimizi devam ettireceğiz hem de denetlemelerimize ara vermeden devam edeceğiz."

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    Haberler Güncel Yalova’da müsilaj temizliği 353 metreküpe ulaştı