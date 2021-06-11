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    • 11.06.2021 12:01
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    Son dakika: Bakan Kurum açıkladı: Toplamda 733,1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik

    Son dakika haberine göre Bakan Kurum, " Denizi Eylem Planı kapsamında 8 ve 9 Haziran'da yaptığımız müsilaj temizliğimizi, 3'üncü günü olan 10 Haziran'da 52 bölgede sürdürdük. 10 Haziran'da topladığımız 341,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 733,1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik." dedi.

    İşte toplam temizlenen müsilaj miktarı

    Bakanı , ' Denizi Eylem Planı' kapsamında toplam 733,1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdiklerini açıkladı.


    Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından, 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında sürdürülen müsilaj temizliğine ilişkin açıklamada bulundu. Kurum, temizliğin 3'üncü gününde dün 52 bölgede çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:




    "10 Haziran'da topladığımız 341,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 733,1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik. 3 günün sonunda illerimize göre; İstanbul 174,6, Kocaeli 77,5, Bursa 63, Tekirdağ 28, Balıkesir 114, Çanakkale 118, Yalova 158 metreküp olmak üzere toplamda 733,1 metreküp müsilajı toplayarak, Marmara Denizimizi temizlemeyi sürdürdük. Ülkemizin tek iç denizi, nazar boncuğu Marmara Denizimizi görüntü kirliliğinden ve kötü kokudan kurtarmak için tüm ekiplerimizle sahada 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Çocuklarımıza denizlerimizi temiz, ülkemizi yeşil ve sağlıklı bırakacağız."

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