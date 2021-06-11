Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında toplam 733,1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdiklerini açıkladı.

1⃣ Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 8 ve 9 Haziran'da yaptığımız müsilaj temizliğimizi, 3'üncü günü olan 10 Haziran'da 52 bölgede sürdürdük.



10 Haziran'da topladığımız 341,1 m³ müsilajla birlikte toplamda 7⃣3⃣3⃣,1⃣ m³ müsilajı bertarafa gönderdik. 🗑️🚚#MarmaraHepimizin — Murat KURUM (@murat_kurum) June 11, 2021



Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından, 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında sürdürülen müsilaj temizliğine ilişkin açıklamada bulundu. Kurum, temizliğin 3'üncü gününde dün 52 bölgede çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:









"10 Haziran'da topladığımız 341,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 733,1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik. 3 günün sonunda illerimize göre; İstanbul 174,6, Kocaeli 77,5, Bursa 63, Tekirdağ 28, Balıkesir 114, Çanakkale 118, Yalova 158 metreküp olmak üzere toplamda 733,1 metreküp müsilajı toplayarak, Marmara Denizimizi temizlemeyi sürdürdük. Ülkemizin tek iç denizi, nazar boncuğu Marmara Denizimizi görüntü kirliliğinden ve kötü kokudan kurtarmak için tüm ekiplerimizle sahada 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Çocuklarımıza denizlerimizi temiz, ülkemizi yeşil ve sağlıklı bırakacağız."