ERDOĞAN'I TEHDİT ETMİŞLERDİ

TUSKON'un 1 Mart 2014'te yapılan 5. Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda TUSKON Genel Başkanı Rızanur Meral, "Yakın gelecekte kimlerin inlerde yaşadığını, kimlerin saklanacak in arayacağını, kimlerin müsvedde, kimlerin asıl olduğunu herkes görecek" diyerek, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve hükümeti açıkça tehdit etmiş, salondakiler de bu konuşmayı ayakta alkışlamıştı.