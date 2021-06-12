Son dakika haberi...Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanması olan TUSKON'a açılan davada karar çıktı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar duruşması yapıldı. Duruşmaya bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
SABAH'ta yer alan habere göre, Mahkeme heyeti, aralarında firari Rızanur Meral'in eşi Zeynep Meral'in de bulunduğu 6 sanığı "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Bu sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verildi.
"Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan sanık Çetin Pekdemir'e 2 yıl 6 ay, 9 sanığa da 2'şer yıl 1'er ay hapis cezası verildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip itirafçı olan Yüksel Nalbant da 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası aldı.