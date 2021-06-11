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    • 12.06.2021 01:53
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    Son dakika: acı haberi duyurdu: Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

    Son dakika haberi... , Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde, terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda yaralanan Er 'ın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

    DHA
    1 askerimiz şehit oldu

    Son dakika haberi... , Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde, terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda yaralanan Er 'ın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 11 Haziran 2021 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

    BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
    Bakanı 'da, şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 11 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; Kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.

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