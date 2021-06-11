Son dakika haberleri... MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlediği nokta operasyonda kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi.
HDP'Lİ VEKİLİN DAYISI ÇIKTI
HDP Şırnak Milletvekili Nuran İMİR'in dayısı olan KCK Mahmur Sorumlusu Hasan ADIR, 2010 yılında PKK Almanya sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi.
TERÖR GÖZALTISINDA EL ÇABUKLUĞU İLE TELEFONU ALMAYA ÇALIŞMIŞTI
HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, yanında bulunan terör örgütü üyesinin polisler tarafından gözaltına alındığı sırada skandal bir harekete imza atmıştı. İmir, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçlarından kaydı bulunan Ercan Oğuz'un gözaltına alındığı sırada polisleri engelleyerek, arka cebindeki telefonu el çabukluğuyla alarak delilleri yok etmeye çalışmıştı.