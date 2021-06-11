TÜRKİYE'YE İADE EDİLMEMİŞTİ

Türkiye 2010 yılında Hasan Adır'ın iadesi için talepte bulunmuş, Roermond mahkemesi PKK'lı Hasan Adır'in Hollanda'dan Türkiye'ye iade edilmesini yasaklamıştı.

Roermond mahkemesi, aldığı kararda terörist elebeşının Almanya'da yargılandığı davadan Türkiye'de tekrar yargılanacak olması ve Hasan Nadır'in Türkiye'de ki tutukluluk süresinde işkence görmesini gerekçe olarak gösterdi.



Hasan Adır, yanında iki kişi ile birlikte 19 Ocak günü Venlo gümrük kapısında yapılan kontroller esnasında Almanya'dan Hollanda'da giriş yaparken yakalanmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MAHMUR KAMPI AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta katıldığı bir canlı yayında, terör örgütü PKK'nın Irak'taki önemli merkezlerinden biri olan Mahmur ile ilgili operasyon sinyali vermişti.

Erdoğan, "Bu akşam ilk defa söyleyeceğim. Biz Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil'in adeta kuluçka yuvasıdır. BM temizlemediği takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz" demişti.