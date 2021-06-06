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    • 06.06.2021 17:06
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    Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! PKK'nın Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı , dün ’mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

    Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
    Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma Milletim adına teşekkür ediyorum.

    Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün "kuluçka merkezi" olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz.

    ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ
    Mülteci kampı adı altında PKK/KCK faaliyetlerinin organize edildiği Mahmur'daki örgüt elebaşısı Doktor Hüseyin kod Selman BOZKUR, MİT'in hedef listesine alındı.

    PKK/KCK'ya 1990'larda katılan Selman BOZKIR, uzun yıllar, örgütün Avrupa'daki faaliyetlerini organize etti, bu kapsamda örgütün İngiltere sorumluluğunu da yürüttü. Mahmur'da görevlendirilmeden önce Irak'ın kuzeyinde örgütün illegal para trafiğini yönetti.

        Son olarak, Kandil alanında sıkışan PKK/KCK'nın, Mahmur'a ağırlık vermesi üzerine Mahmur Genel Sorumluluğu'na getirildi.

        Yapılan istihbari analizlerde, PKK/KCK'nın Mahmur Kampı'na Kandil kadar önem verdiği, mülteci kampı adı altında eylemci kadrolarını bu alandan temin ettiği/yetiştirdiği belirlendi.

        Yapılan çalışmalar sonrasında, Selman BOZKIR, gerçekleştirilen operasyonla, beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirildi.

        NE OLDUĞUNU ANLAYAMADILAR! AGİT ROJHİLAT KORUMALARIYLA ÖLDÜRÜLDÜ
        Öte yandan MİT'in anlık istihbaratıyla Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde askeri konsey üyesi "Agit Rojhilat" kod adlı Mouhammad Housseyin Şahbazi isimli terörist ile korumaları öldürüldü. İran uyruklu terörist sözde eyalet sorumlusu olarak yüzlerce teröriste talimat veriyordu. "Agit Rojhilat" kod adlı teröristin öldürülmesinin örgüt içinde şok etkisi yarattığı öğrenildi.

        Kuzey Irak'ın Metina, Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım hava destekli kara harekâtı kesintisiz sürüyor. Harekâtın 40. gününde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 153'e ulaştı.

        18 Mayıs günü PKK'nın Metina Vadisi genel sorumlusu ve örgütün silahlı kolu HPG'nin sözde Askeri Konsey üyesi İran uyruklu Agit Rojhilat kod adlı Mouhammad Housseyin Şahbazi ile korumaları Suriye uyruklu Şervan kod adlı Mahmoud İssa ile Mardin nüfusuna kayıtlı Çektar kod adlı Ekrem Aktürk, MİT'in anlık sinyal istihbaratı üzerine gerçekleştirilen nokta hava harekâtıyla öldürüldü.

            Şehir merkezlerinde intihar saldırıları düzenleyen kadın canlı bombaların da eğitiminden sorumlu olan terörist Şahbazi, terör örgütünün suikast, sabotaj ve istihbarat gibi branşları içeren sözde Özel Kuvvetler yapılanmasının da tepe isimlerinden biriydi. Terörist Şahbazi 2015-2017 yıllarında bizzat Murat Karayılan'dan aldığı talimatla DEAŞ saldırıları bahane edilerek Kerkük'ün işgaline katıldı.

            Terörist başta Türkmen Cephesi partisine ait bina ve kuruluşlar olmak üzere Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı mahallelere yönelik roketatarlı ve bombalı saldırıları planlayarak birçok kanlı provokasyonda rol oynamıştı. Terörist Şahbazi'nin ölümü örgütte şok etkisi yarattı. Öte yandan Van'ın Başkale kırsalında da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

            İYİCE SIKIŞTILAR
            Türkiye'nin son olarak sözde Suriye sorumlusu Nurettin Sofi'yi etkisiz hale getirmesi, terör örgütü içinde depreme neden oldu. Herkesin birbirinden şüphelenmeye başladığı örgütte 20 sözde üst düzey yöneticisine el çektirilip yerlerine başka isimler getirildi.
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            Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! PKK'nın Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır etkisiz hale getirildi