Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma Milletim adına teşekkür ediyorum.
Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün "kuluçka merkezi" olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz.
ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ
Mülteci kampı adı altında PKK/KCK faaliyetlerinin organize edildiği Mahmur'daki örgüt elebaşısı Doktor Hüseyin kod Selman BOZKUR, MİT'in hedef listesine alındı.
PKK/KCK'ya 1990'larda katılan Selman BOZKIR, uzun yıllar, örgütün Avrupa'daki faaliyetlerini organize etti, bu kapsamda örgütün İngiltere sorumluluğunu da yürüttü. Mahmur'da görevlendirilmeden önce Irak'ın kuzeyinde örgütün illegal para trafiğini yönetti.