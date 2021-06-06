Şehir merkezlerinde intihar saldırıları düzenleyen kadın canlı bombaların da eğitiminden sorumlu olan terörist Şahbazi, terör örgütünün suikast, sabotaj ve istihbarat gibi branşları içeren sözde Özel Kuvvetler yapılanmasının da tepe isimlerinden biriydi. Terörist Şahbazi 2015-2017 yıllarında bizzat Murat Karayılan'dan aldığı talimatla DEAŞ saldırıları bahane edilerek Kerkük'ün işgaline katıldı.

Terörist başta Türkmen Cephesi partisine ait bina ve kuruluşlar olmak üzere Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı mahallelere yönelik roketatarlı ve bombalı saldırıları planlayarak birçok kanlı provokasyonda rol oynamıştı. Terörist Şahbazi'nin ölümü örgütte şok etkisi yarattı. Öte yandan Van'ın Başkale kırsalında da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.