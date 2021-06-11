İddianamede, 9 sanığın yargılama sonucu beraat ettiği, aralarında Seyfullah ve oğlu Selahaddin Gülen'in de bulunduğu 31 şüpheli ile farklı bir soruşturmada 32 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği anlatılarak, soruşturmanın FETÖ/PDY üyesi emniyet mensuplarınca kapatıldığı iddiaları üzerine 16 sanık hakkındaki yargılamanın ise ayrı bir davada sürdüğü aktarıldı.

Aralarında Fetullah Gülen'in yeğenleri Ammar ve Selahaddin Gülen'in de olduğu 12 sanığın yargılandığı davada, Ammar ve Selahaddin Gülen'in dosyası firari oldukları gerekçesiyle ayrılmıştı.

İddianamede sanıklar Ammar ve Selahaddin Gülen'in "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıldan 21 yıla, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 24 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

MİT Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen, Ankara'da "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan da tutuklanmıştı.