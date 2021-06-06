Buraya Bozkır'ın getirilmesi ki Avrupa'da da görev yapmış birisi olarak işaret ediliyor. Birkaç dil birliyor ve kaçakçılık operasyonlarında da sadık birisi terör örgütüne. Değişik isimler hem Avrupa, hem İran hem Amerika'da tanınan bir isim. Bizim kirli işimiz var diye gelen biri Selman'ı buluyor ve faaliyetlerini Selman üzerinden yönetiyor.

DAĞ KADROLARINA ELEMAN DEVŞİRİYORDU

İnsan kaynağına da dikkat çekmek gerekiyor. Türkiye içerisinde nereden baksanız terör örgütünü bitirdik noktasındayız. Katılımlar hemen hemen yok. Fakat Irak kuzeyi istismar ediliyor. Sayın cumhurbaşkanı PKK terör örgütünün kuluçka yuvası diye işaret etmişti. BM'nin hiçbir şey yapmadığı bu nokta içerisinde ilk okul gibi okullar var. Buradan çocukları alıyorlar ve eğitim vereceğiz diye 7-8-9 yaşındaki çocukların eline silah veriyorlar ve insan kaynağı olarak kullanılıp terör örgütünün dağ kadrolarına eleman devşiriyorlar. Bütün bu işleri yapan da Selman Bozkır'dır.

PKK'NIN MERKEZİ ÇÖKTÜ

Bu PKK'ya vurulan ağır darbe ders niteliğindedir. Bir tane elebaşının devreden çıkarılması olarak bakmamak, bütünüyle bakmak gerekiyor. İnsan kaynağını, uyuşturucu şebekelerini ve bunlarla ilgili olan yumağın merkezi tek mermiyle etkisiz hale getirildi. Mahmur kampı Türkiye'nin güneyinde, Musul'a bağlı. Türkiye'den uzakta ve emniyetteyiz diye düşündükleri bir yer olarak gördüler.

KRİTİK KARAYOLUNU KONTROL ETME NOKTASINA GELDİK

Türkiye'nin 30 kilometre güneyinde bir karayolu var onu kontrol etme notkasına geldik Bu önemli bir hamle. Biz burada karakollar ve ya gözetleme noktaları oluşturduk. Onun gündeyinde Gara 24 saat kontrol ediliyor. Oraya da pek yanaşamıyorlar. İki nokta kalıyordu, biri Kandil diğeri de Sincar. Sincar da stratejik. Neden? ABD'nin burada yaptıkları Suriye'yi bölmekle alakalı planın önemli bir notkası...