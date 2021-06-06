Bölücü Terör Örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha vuruldu.
PEŞ PEŞE 2 ÖNEMLİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay MİT operasyonuyla PKK'nın Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin" kod isimli teröristin, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
Erdoğan bugün de Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda PKK'nın Mahmur sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır'ın öldürüldüğünü açıkladı.
"Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır
"MİLLETİMİZE GÜZEL BİR HABER VERMEK İSTİYORUM"
Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi.
Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma Milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün "kuluçka merkezi" olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz.