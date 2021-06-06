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    • 06.06.2021 20:00
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    Terör örgütü PKK'nın Mahmur sorumlusu 'ın öldürülmesi sonrası flaş mesaj: Artık kafalarını kaldıramazlar

    Terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha vuruldu. Geçtiğimiz ay öldürülen Suriye sorumlusu 'in ardından bugün de terör örgütü PKK'nın Mahmur genel sorumlusu “” kod adlı 'ın öldürüldüğü Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu. Terörist Bozkır'ın öldürülmesinin PKK içinde yaratacağı çözülmeyi ve korkuyu eski Başkanı değerlendirdi. Tokmakoğlu, "Türkiye aslında Irak'ın kuzeyinde kontrolsüzlüğü yaratan herkese karşı mesaj verdi. Bu etkinlikle beraber artık PKK Kandil'de de olsa Sincar'da da olsa Mahmur'da da olsa, burada ele başları ile sonuç almaya her an Türkiye hazır. Bu onların kafasını kaldıramayacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

    AHaber
    takvim.com.tr
    PKK artık kafasını kaldıramaz!

    Bölücü Terör Örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha vuruldu.

    PEŞ PEŞE 2 ÖNEMLİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay MİT operasyonuyla PKK'nın Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin" kod isimli teröristin, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

    Erdoğan bugün de Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda PKK'nın Mahmur sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır'ın öldürüldüğünü açıkladı.


    "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır

    "MİLLETİMİZE GÜZEL BİR HABER VERMEK İSTİYORUM"
    Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
    Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi.

    Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma Milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün "kuluçka merkezi" olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz.

        UZMAN İSİM OPERASYONUN ÖNEMİNİ ANLATTI
        Terörist Bozkır'ın öldürülmesinin PKK içinde yaratacağı çözülmeyi ve korkuyu Hava Kuvvetleri İstihbarat eski Başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber ekranlarında değerlendirdi.

        Tokmakoğlu, "PKK Kandil'de de olsa Sincar'da da olsa Mahmur'da da olsa, burada ele başları ile sonuç almaya her an Türkiye hazır. Bu onların kafasını kaldıramayacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

        İşte Tokmakoğlu'nun o açıklamaları:
        Mahmur önemli ama Selman Bozkır da burada görev aldığı ve bir çok kirli işi yöneten yere getirildiği için önemli oluyor. Mahmur PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyini istikrarlaştırdığı ve buradaki kaçakçılık operasyonlarını yönettiği yer. İnsan, uyuşturucu, petrol silah kaçakçılığının yapıldığı yer.

        Buraya Bozkır'ın getirilmesi ki Avrupa'da da görev yapmış birisi olarak işaret ediliyor. Birkaç dil birliyor ve kaçakçılık operasyonlarında da sadık birisi terör örgütüne. Değişik isimler hem Avrupa, hem İran hem Amerika'da tanınan bir isim. Bizim kirli işimiz var diye gelen biri Selman'ı buluyor ve faaliyetlerini Selman üzerinden yönetiyor.

        DAĞ KADROLARINA ELEMAN DEVŞİRİYORDU
        İnsan kaynağına da dikkat çekmek gerekiyor. Türkiye içerisinde nereden baksanız terör örgütünü bitirdik noktasındayız. Katılımlar hemen hemen yok. Fakat Irak kuzeyi istismar ediliyor. Sayın cumhurbaşkanı PKK terör örgütünün kuluçka yuvası diye işaret etmişti. BM'nin hiçbir şey yapmadığı bu nokta içerisinde ilk okul gibi okullar var. Buradan çocukları alıyorlar ve eğitim vereceğiz diye 7-8-9 yaşındaki çocukların eline silah veriyorlar ve insan kaynağı olarak kullanılıp terör örgütünün dağ kadrolarına eleman devşiriyorlar. Bütün bu işleri yapan da Selman Bozkır'dır.

        PKK'NIN MERKEZİ ÇÖKTÜ
        Bu PKK'ya vurulan ağır darbe ders niteliğindedir. Bir tane elebaşının devreden çıkarılması olarak bakmamak, bütünüyle bakmak gerekiyor. İnsan kaynağını, uyuşturucu şebekelerini ve bunlarla ilgili olan yumağın merkezi tek mermiyle etkisiz hale getirildi. Mahmur kampı Türkiye'nin güneyinde, Musul'a bağlı. Türkiye'den uzakta ve emniyetteyiz diye düşündükleri bir yer olarak gördüler.

        KRİTİK KARAYOLUNU KONTROL ETME NOKTASINA GELDİK
        Türkiye'nin 30 kilometre güneyinde bir karayolu var onu kontrol etme notkasına geldik Bu önemli bir hamle. Biz burada karakollar ve ya gözetleme noktaları oluşturduk. Onun gündeyinde Gara 24 saat kontrol ediliyor. Oraya da pek yanaşamıyorlar. İki nokta kalıyordu, biri Kandil diğeri de Sincar. Sincar da stratejik. Neden? ABD'nin burada yaptıkları Suriye'yi bölmekle alakalı planın önemli bir notkası...

        ARTIK KAFALARINI KALDIRAMAYACAKLAR
        Biz bu zamana kadar Mahmur'u konuşmuyorduk. Mahmur güneydeydi ve hassastı. Türkiye aslında Irak'In kuzeyinde kontrolsüzlüğü yaratan herkese karşı mesaj verdi. Bu etkinlikle beraber artık PKK Kandil'de de olsa Sincar'da da olsa Mahmur'da da olsa, burada ele başları ile sonuç almaya her an Türkiye hazır. Bu onların kafasını kaldıramayacağı anlamına geliyor.

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