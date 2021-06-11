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    • 11.06.2021 16:05
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    anadolu.edu.tr: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak 2021? AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ne kadar?

    ? Sorusu öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. AÖF yaz okulu kayıtları için Açıköğretim Fakültedi (AÖF) öğrecinleri yanıt arıyor. Not ortalamasını yükseltmek veya dönem tekrarı yapmamak için adaylar AÖF yaz okulu sınavları işe geçer not almak istiyor. Öğrenciler yaz okulunun online olup olmayacağını merak ediyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak 2021? yaz okulu kayıt ücretleri ne kadar? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman 2021?

    AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar? AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak? AÖF yaz okulu kayıtları için açıklama yapıldı. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Öğrenciler gerekli detayları 'aof.anadolu.edu.tr' sitesinden bakabilecek. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak 2021? İşte detaylar!

    AÖF YAZ OKULU SINAVLARI VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

    Sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 1-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri olacak. 5 Temmuz'da derslerin başlamasının ardından sınavlar için geri sayıma geçilecek.

    Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ise 23-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

    Mazereti bulunan adaylar içinse yaz okulunu sonu mazeret sınavları 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

    AÖF YAZ OKULU ONLINE MI OLACAK?

    Yaz okulu sınavının online olup olmayacağı ise henüz belli değil. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

        AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?

        AÖF yaz okulu kayıt ücretileri belli olduğunda 'aof.anadolu.edu.tr' sitesinden yayınlanacak.

        YAZ OKULUNDA HANGİ DERSLER AÇILACAK?

        Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde açılacak yaz okulu ön lisans/lisans dersleri ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

        YAZ OKULU KAYITLARINDA HANGİ ÖĞRENCİLERDEN ÜCRET ALINMAZ?

        İlgili Kanunlar kapsamında olan Şehit/Gazi yakınlarından,

        03/01/2019 tarihli ve 1 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince engellilik oranı %40 ve daha fazla olan öğrencilerden yaz okulu ücreti alınmamaktadır.
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        Haberler Güncel anadolu.edu.tr: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak 2021? AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ne kadar?