anadolu.edu.tr: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak 2021? AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ne kadar?

AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar? AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak? AÖF yaz okulu kayıtları için açıklama yapıldı. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Öğrenciler gerekli detayları 'aof.anadolu.edu.tr' sitesinden bakabilecek. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak 2021? İşte detaylar!