anadolu.edu.tr: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak 2021? AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ne kadar?

AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar? AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak? AÖF yaz okulu kayıtları için açıklama yapıldı. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Öğrenciler gerekli detayları 'aof.anadolu.edu.tr' sitesinden bakabilecek. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak 2021? İşte detaylar!
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 1-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri olacak. 5 Temmuz'da derslerin başlamasının ardından sınavlar için geri sayıma geçilecek.
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ise 23-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Mazereti bulunan adaylar içinse yaz okulunu sonu mazeret sınavları 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF YAZ OKULU ONLINE MI OLACAK?
Yaz okulu sınavının online olup olmayacağı ise henüz belli değil. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.