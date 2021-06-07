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    • 07.06.2021 16:00
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    Mahmur operasyonunun şifreleri: Mahmur'un beyni yok edildi! Kirli işi olan Mahmur sorumlusu Selam Bozkır'ı buluyor!

    Bebek katili PKK’nın sözde Mahmur sorumlusu kod adlı ve sözde Metina sorumlusu i düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Mahmur sorumlusunun etkisiz hale getirildiğini Başkan Erdoğan Twitter hesabından duyurdu. Terörle mücadelede başarılı operasyonlarla PKK’yı köşeye sıkıştıran kahraman Mehmetçik, teröristleri tek tek avlamaya kararlı. Peki bu operasyonlar ne anlama geliyor? Başkan Erdoğan’ın “terörün kuluçka merkezi” dediği Mahmur’da PKK nasıl hareket ediyor? İşte tüm merak edilenler…

    Alınan bilgiye göre, MİT'in, Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK kontrolündeki Mahmur kampında gerçekleştirdiği başarılı operasyonda, PKK/KCK Mahmur genel sorumlusu Doktor Hüseyin kod adlı Selman Bozkır, beraberindeki iki teröristle birlikte önceki gün etkisiz hale getirildi.

    Mülteci kampı adı altında PKK/KCK faaliyetlerinin organize edildiği Mahmur'daki örgüt elebaşısı Doktor Hüseyin kod adlı Selman Bozkır, MİT'in hedef listesine alındı. PKK/KCK'ya 1990'larda katılan Bozkır, uzun yıllar, örgütün Avrupa'daki faaliyetlerini organize etti, bu kapsamda örgütün İngiltere sorumluluğunu da yürüttü.

    Mahmur'da görevlendirilmeden önce Irak'ın kuzeyinde örgütün illegal para trafiğini yönetti. Son olarak, Kandil alanında sıkışan PKK/KCK'nın, Mahmur'a ağırlık vermesi üzerine Mahmur Genel Sorumluluğu'na getirildi.

    Yapılan istihbari analizlerde, PKK/KCK'nın Mahmur Kampı'na Kandil kadar önem verdiği, mülteci kampı adı altında eylemci kadrolarını bu alandan temin ettiği, yetiştirdiği belirlendi. Yapılan çalışmalar sonrasında, Selman Bozkır, gerçekleştirilen operasyonla, beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirildi.

        PKK'NIN METİNA SORUMLUSU DA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
        Terör örgütü PKK'nın sözde Metina eyalet sorumlusu Agit kod adlı Mouhammad Housseyin Şahbazi'nin de iki korumasıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

        DİĞER OPERASYONLARDAN FARKI
        Peki etkisiz hale getirilen terör örgütünün sözde Mahmur sorumlusu Selman Bozkır'a yönelik operasyonun diğer operasyonlardan farkı ne? Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Mahmur aslında bir kuluçka merkezi. Kandil askeri kanadı temsil ederken Mahmur da siyasi kanadı temsil ediyor. Örgütle ilgili ideolojik yapılanmalar ve örgütün dünyaya açılan yüzü Mahmur...

        Mahmur'un başka bir özelliği daha var. 1992'lerde kuruluyor. Daha sonra da 2011 yılında Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak mülteci kampı olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla 2011'den itibaren de BM'nin kanadının altında ve bu bölge BM tarafından manevi olarak korunuyor. PKK içerisinde Selman Bozkır'ın mali olarak da görevler yüklendiği anlaşılıyor.

        Askeri açıdan baktığınız zaman da Mahmur, Türkiye sınırından 150 kilometreden daha uzaktaki bir kamp. Sofi Nurettin ile ilgili konuştuklarımız burada da geçerli. Demek ki Türkiye'nin orada çok büyük bir istihbarat gücü var. Askeri olarak da sınırdan 150 km uzağı vurabilecek bir gücü var. Üstelik daha önce de Mahmur'a operasyon yapacağımıza yönelik sinyalleri açıkça vermiştik.

        Türkiye 2015'ten itibaren artık yeni bir doktrin belirledi. Dedi ki, 'Ben terörle mücadeleyi sadece yurt içinde kabul etmeyeceğim. Yurt dışında da mümkün olan azami uzaklıkta ilk vuruşumu yapacağım.' Bu durumda kararlı olduğunu ve vuruşları yaptığını gösteriyor.

        "KİM GELİRSE 'VURACAĞIZ' MESAJI"
        Uluslararası topluma da bir işarettir bu. Burası her ne kadar BM kampı olsa da Türkiye, 'Her kimin koruması altında olursa olsun teröristleri biz vurmaya devam edeceğiz ' diyor. Sembolik önemi olan sözde kamp sorumlusunu Türkiye vurmuştur. Bundan sonra da yerine kim gelirse de 'vuracağız' mesajıdır bu.

        Türkiye zamanında 'teröristleri korumayın' diye BM'ye uyarı yapmıştı. Biz yine de 'vururuz' demiştik ve vurduk. Hem PKK'nın üst düzey yöneticilerine bir mesajdır. Neredelerse teker teker buluyoruz ve yok ediyoruz. Artık mesafe söz konusu değil. Artık 150-160 km. içerilerde dahil nokta operasyonu yapıyoruz. Dışarıdakilere zarar vermeden sadece bu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini görüyoruz.

            BAŞKAN ERDOĞAN: TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ
            Dün sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi. Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma Milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün "kuluçka merkezi" olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz." demişti.

            "KANDİL, SİNCAR VE MAHMUR ÖRGÜTÜN SÖZDE ÜST YÖNETİCİLERİNİN SÖZDE MERKEZİ DURUMUNDA"
            Öte yandan Türkiye'nin terörle mücadelesindeki başarısının git gide artığına dikkat çeken Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, "Türkiye'nin terörle mücadele stratejisine baktığımız zaman bunu 4 sac ayak üzerine oturtabiliriz. Birincisi, terörle mücadelede özel birliklerle terörü kaynağında yani yerinde kurutmak; ikincisi, MİT'in sözde lider kadroyu etkisiz hale getirmesi; üçüncüsü, terörle mücadele ederken dış ve iç bağlantısını tamamen yok etmek ve dördüncüsü, teröre katılımı minimize etmek" diye konuştu.

            "Kandil, Sincar ve Mahmur terör örgütünün şu anda sözde üst yöneticilerinin, sözde beyin takımlarının sözde merkezi durumunda" diyen Başbozkurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:

            "Burada terör örgütü özellikle sivil halkı kullanarak, özellikle de bazı uluslararası kurum ve kuruluşların da şemsiyesi altında faaliyetlerini yürütmeye başladı. Bunların başında da Mahmur geliyor. Mahmur, 1998 yılında mülteci kampı olarak kurulmuş bir kamp. Terör örgütü burayı kendi kampı gibi kullanıyor. Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında kullanıyorlar. Dolayısıyla Türkiye burada kararlı. İçeride ve dışarıda terörle mücadelesinde çok emin adımlarla kurum ve kuruluşlarıyla çok kararlı bir şekilde bu konuda terörün belini kırmaya kararlı."

            "MAHMUR'UN BEYNİ YOK EDİLDİ"
            Terörist Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirilmesiyle ilgili, "Mahmur'un beyni yok edildi" görüşünü savunan Başbozkurt, "Terörist Selman Bozkır'ın yok edilmesi, kuluçka yuvasına vurulmuş en iyi darbedir. Mahmur'un beyni yok edildi. Terör örgütü, Hakurk'ta, Avaşin'de, Basyan'da ve Kandil'de yapmış olduğu işleri şimdi Mahmur'da yapıyor. İdeolojik eğitim, siyasi eğitim veriyor, küçük çocukları buraya getirip teşkilatlandırmasını yaparak, diğer kamplara gönderiyor. Böyle bir durumdaki kampın ortadan kaldırılması gerekir. Irak, terör örgütü için güvenli bir bölge değil. Bunu terörü destekleyen herkesin bilmesi lazım" şeklinde konuştu.

                PKK KAFASINI KALDIRAMAYACAK
                Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Hava Kuvvetleri İstihbarat eski Başkanı Gürsel Tokmakoğlu şu ifadeleri kullandı:

                Mahmur önemli ama Selman Bozkır da burada görev aldığı ve bir çok kirli işi yöneten yere getirildiği için önemli oluyor. Mahmur PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyini istikrarlaştırdığı ve buradaki kaçakçılık operasyonlarını yönettiği yer. İnsan, uyuşturucu, petrol silah kaçakçılığının yapıldığı yer.

                "KİRLİ İŞİ OLANLAR SELMAN'I BULUYOR"
                Buraya Bozkır'ın getirilmesi ki Avrupa'da da görev yapmış birisi olarak işaret ediliyor. Birkaç dil birliyor ve kaçakçılık operasyonlarında da sadık birisi terör örgütüne. Değişik isimler hem Avrupa, hem İran hem Amerika'da tanınan bir isim. Bizim kirli işimiz var diye gelen biri Selman'ı buluyor ve faaliyetlerini Selman üzerinden yönetiyor.

                "KÜÇÜK ÇOCUKLARIN ELİNE SİLAH VERİP İNSAN KAYNAĞI OLARAK KULLANIYORLAR"
                İnsan kaynağına da dikkat çekmek gerekiyor. Türkiye içerisinde nereden baksanız terör örgütünü bitirdik noktasındayız. Katılımlar hemen hemen yok. Fakat Irak kuzeyi istismar ediliyor. Sayın cumhurbaşkanı PKK terör örgütünün kuluçka yuvası diye işaret etmişti. BM'nin hiçbir şey yapmadığı bu nokta içerisinde ilk okul gibi okullar var. Buradan çocukları alıyorlar ve eğitim vereceğiz diye 7-8-9 yaşındaki çocukların eline silah veriyorlar ve insan kaynağı olarak kullanılıp terör örgütünün dağ kadrolarına eleman devşiriyorlar. Bütün bu işleri yapan da Selman Bozkır'dır.

                "TÜRKİYE'DEN UZAKTA VE EMNİYETTEYİZ DİYE DÜŞÜNDÜKLERİ BİR YER OLARAK GÖRDÜLER"
                Bu PKK'ya vurulan ağır darbe ders niteliğindedir. Bir tane elebaşının devreden çıkarılması olarak bakmamak, bütünüyle bakmak gerekiyor. İnsan kaynağını, uyuşturucu şebekelerini ve bunlarla ilgili olan yumağın merkezi tek mermiyle etkisiz hale getirildi. Mahmur kampı Türkiye'nin güneyinde, Musul'a bağlı. Türkiye'den uzakta ve emniyetteyiz diye düşündükleri bir yer olarak gördüler.

                BAŞKAN ERDOĞAN OPERASYON ÖNCESİ MAHMUR'U İŞARET ETMİŞTİ
                Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mahmur, Kandil'in kuluçka yuvasıdır. BM temizlemezse bir BM üyesi olarak biz temizleriz. Buna nereye kadar sabredeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

                    BM DENETİMİNDE PKK YUVASI
                    Mahmur ile ilgili hazırlanan ve Irak Merkezi Hükümeti ile Bölgesel Kürt Yönetimi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile paylaşılan raporun ayrıntıları ortaya çıktı. Rapora göre, Hakkâri ve Şırnak'taki sınır köylerinden 90'lı yıllarda göç eden Türkiye kökenli 15 bin kişinin barındığı Mahmur, mülteci kampı olarak BM denetimindeymiş gibi görünse de, kontrol PKK'nın elinde.

                    Çocuklar 15 yaşına kadar ideolojik eğitime alınıyor. İntikam ve nefret duygusuyla beyinleri yıkanarak, Hiç görmedikleri ülkelerine düşman hale getiriliyor. Askeri eğitim almak üzere Kandil'e gönderiliyor. PKK buradan devşirdiği elemanları İran, Irak, Suriye ve Türkiye'ye aktarıyor.

                    İSTİHBARAT VE SUİKAST FAALİYETLERİ BURADAN YÖNETİLİYOR
                    Maket uçak, drone ve paramotor gibi hava araçlarıyla askeri üs bölgelerine bombalı saldırılar düzenlemek için de Şahin kod adlı Alman uyruklu bir terörist, kampı sorumlusu Melsa Botan liderliğinde özel eğitimler veriyor. YPS'nin de istihbarat, suikast ve sabotaj faaliyetleri de Mahmur'dan sevk ve idare ediliyor.

                    BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI YANKI UYANDIRDI
                    Başkan Erdoğan'ın bu sözleri dış basında geniş yankı uyandırdı. Birçok medya kuruluşu Erdoğan'ın ifadelerini Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyona hazırlandığına dair ifadelerle okuyucularına aktardı.

                    Reuters haber ajansı "Erdoğan, Türkiye'nin Irak'ın derinliklerindeki mülteci kampını hedef alabileceğini söyledi" ifadesini kullandı.

                        İsrail'in Jeruselam Post gazetesi, PKK'lılar için Kürt militanlar ifadesini kullanarak "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kürt militanlar için güvenli bir sığınak sağladığını söylediği bir mülteci kampını 'temizleyeceğini' söyledi" şeklinde okuyucularına aktardı.

                        MAHMUR KAMPI NEREDE?
                        Mahmur Kampı, Erbil kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Mahmur ilçesinde yer alıyor. Mahmur Kampı'nın arkasındaki Karacak Dağı da terör örgütü PKK'nın konuşlandığı alanlardan biri. Ayrıca, ilçe çevresinde PKK'ya ait kontrol noktaları olduğu biliniyor.
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                        Haberler Güncel Mahmur operasyonunun şifreleri: Mahmur'un beyni yok edildi! Kirli işi olan Mahmur sorumlusu Selam Bozkır'ı buluyor!