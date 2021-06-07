Mahmur operasyonunun şifreleri: Mahmur'un beyni yok edildi! Kirli işi olan Mahmur sorumlusu Selam Bozkır'ı buluyor!

DİĞER OPERASYONLARDAN FARKI

Peki etkisiz hale getirilen terör örgütünün sözde Mahmur sorumlusu Selman Bozkır'a yönelik operasyonun diğer operasyonlardan farkı ne? Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Mahmur aslında bir kuluçka merkezi. Kandil askeri kanadı temsil ederken Mahmur da siyasi kanadı temsil ediyor. Örgütle ilgili ideolojik yapılanmalar ve örgütün dünyaya açılan yüzü Mahmur...

Mahmur'un başka bir özelliği daha var. 1992'lerde kuruluyor. Daha sonra da 2011 yılında Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak mülteci kampı olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla 2011'den itibaren de BM'nin kanadının altında ve bu bölge BM tarafından manevi olarak korunuyor. PKK içerisinde Selman Bozkır'ın mali olarak da görevler yüklendiği anlaşılıyor.

Askeri açıdan baktığınız zaman da Mahmur, Türkiye sınırından 150 kilometreden daha uzaktaki bir kamp. Sofi Nurettin ile ilgili konuştuklarımız burada da geçerli. Demek ki Türkiye'nin orada çok büyük bir istihbarat gücü var. Askeri olarak da sınırdan 150 km uzağı vurabilecek bir gücü var. Üstelik daha önce de Mahmur'a operasyon yapacağımıza yönelik sinyalleri açıkça vermiştik.

Türkiye 2015'ten itibaren artık yeni bir doktrin belirledi. Dedi ki, 'Ben terörle mücadeleyi sadece yurt içinde kabul etmeyeceğim. Yurt dışında da mümkün olan azami uzaklıkta ilk vuruşumu yapacağım.' Bu durumda kararlı olduğunu ve vuruşları yaptığını gösteriyor.