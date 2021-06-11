İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Ocak'ta saat 22.50 sıralarında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, örgüt elebaşının afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine arama ve el koyma kararı alınarak 24 Ocak'ta HDP Esenyurt ilçe binasında arama yapıldığı belirtildi.
Parti binasındaki tüm oda ve müştemilatlarda yapılan aramada çok fazla sayıda örgütsel doküman, afiş, resim, tablo ve dijital materyale el koyulduğu bilgisine yer verilen iddianamede, bina içinde örgüt üyelerinin fotoğraf ve resimlerinin bulunduğu kaydedildi.
ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPILDIĞI ANLAŞILDI
İddianamede, burada partisel faaliyetin dışında örgütsel ideolojiyi benimsetme ve örgüt propagandası yapma faaliyetlerin yapıldığının anlaşıldığı belirtilerek, şüphelilerin ifadelerine yer verildi.
Şüphelilerden Ercan Sağlam ifadesinde, 2009'dan beri siyasi çalışmalar içerisinde olduğunu, yaklaşık 1 yıldır HDP Esenyurt İlçe Teşkilatı'nda ilçe eş başkanı olarak görev yaptığını anlatarak, başkanlık makamında kullanmış olduğu masanın üzerindeki Abdullah Öcalan posterinin, göreve geldiğinde orada bulunduğunu, kim tarafından asıldığını bilmediğini, kendisinin de herhangi bir müdahalede bulunmadığını söyledi.
ESENYURT İLÇE BAŞKANI KIVIRDI
Öcalan'ın yağlı boya resmini kimin yaptığını bilmediğini savunan Sağlam, "Göreve geldiğimizde vardı. Bu örgütsel dokümanları parti binasına ben getirmedim. Kimin getirdiğini de bilmiyorum. Gördüğüm anda da herhangi bir müdahale de etmedim. Müdahale etmeme gerekçem bunların çözüm sürecinden kaldığını düşünmem ve parti binasında tadilat yapacağımız ana kadar durmasıydı. Söz konusu odalarda örgütsel bir eğitim verilip verilmediği hususunda net şekilde böyle bir etkinliğin olmadığını söylemek isterim. Üzerime atılı örgüt üyeliği suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.
İddianamede şüphelinin beyanların suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilerek, HDP Esenyurt ilçe binasında kullanılan elektrik hattının da kaçak olduğu kaydedildi.