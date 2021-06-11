ESENYURT İLÇE BAŞKANI KIVIRDI

Öcalan'ın yağlı boya resmini kimin yaptığını bilmediğini savunan Sağlam, "Göreve geldiğimizde vardı. Bu örgütsel dokümanları parti binasına ben getirmedim. Kimin getirdiğini de bilmiyorum. Gördüğüm anda da herhangi bir müdahale de etmedim. Müdahale etmeme gerekçem bunların çözüm sürecinden kaldığını düşünmem ve parti binasında tadilat yapacağımız ana kadar durmasıydı. Söz konusu odalarda örgütsel bir eğitim verilip verilmediği hususunda net şekilde böyle bir etkinliğin olmadığını söylemek isterim. Üzerime atılı örgüt üyeliği suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

İddianamede şüphelinin beyanların suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilerek, HDP Esenyurt ilçe binasında kullanılan elektrik hattının da kaçak olduğu kaydedildi.