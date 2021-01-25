Millet İttifakı'nın terör birlikteliği ifşa olmaya devam ediyor. CHP'li Esenyurt Belediyesi, geçtiğimiz günlerde HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda koronavirus tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptı. Bu sırada çekilen fotoğraflara terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri de yansıdı.

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