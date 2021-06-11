Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.06.2021 16:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.06.2021 16:53
    ABONE OL

    bağışı nedir? Instagram 'Save A Dog' bağışı nasıl yapılır? ?

    bağışı ne demek? Sorusu sosyal medya gündeminde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Sosyal medya uygulaması Instagram'da "Save A Dog" paylaşımları dikkat çekmeye başladı. Paylaşımlar saatler ilerledikçe artmaya başladı. 21 Haziran'da yapılacak 'ne engel olmak i başlatılan 'Save a dog' kampanyasına nasıl bağış yapılacağı araştırılıyor. Peki, Save a dog bağışı nedir, ne anlama geliyor? ? ? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Save a dog bağışı nedir? Instagram 'Save A Dog' bağışı nasıl yapılır?

    Sosyal medya uygulaması Instagram'da bugün en çok konuşulan ve hakkında paylaşım yapılan konu 'Save a Dog' kampanyası oldu. Bu paylaşımlar saatler ilerdikçe artmaya, gündemde ses getirmeye başladı. 21 Haziran'da yapılacak olan Yulin Köpek Eti Festivali'ne engel olmak için başlatılan bu kampanyaya nasıl bağış yapılacağı merak edip araştırılıyor. Peki, Save a dog bağışı nedir, ne anlama geliyor? Instagram 'Save a dog' kampanyasına bağış nasıl yapılır? İşte detaylar!

    Sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram'da zaman zaman bazı konular gündem oluyor. Bugün gündeme gelen konulardan biri ise 'Save a dog' paylaşımları oldu. Save a dog bağışı 21 Haziran'daki Yulin Köpek Eti Festivali'ne 'DUR' demek için kullanıcıların paylaşım yapmasını istiyor.

    SAVE A DOG BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

    Bir köpeğin hayatını kurtarmak için başlatılan bağışa katılmak istiyorsanız, Instagram hesabınız üzerinden yukarıdaki görselde yer alan 'Hikayeye ekle' butonuna tıklayarak, profilinize eklemeniz gerekiyor.

        YULİN KÖPEK ETİ FESTİVALİ NEDİR?

        Çin'in güneydeki Guandong bölgesinde bulunan Yulin'de her yıl 21 Haziran'da Köpek Eti Festivali düzenleniyor. Bu ve bunun gibi festivallere son verilmesi istense de, Çin hükümeti tarafından henüz bir adım atılmadı.

        Bu vahşi festival 10 gün sürüyor ve birçok kültürde evcil hayvan olarak kabul edilen köpekler küçük kafeslere konularak öldürülüyor.

        Festival kapsamında toplu şekilde kesilen köpekler ardından pazarda satılıyor ve lokantalarda tüketiliyor.

        Covid-19 salgını sonrası Çin Tarım Bakanlığı köpekleri çiftlik hayvanı statüsünden, evcil hayvan statüsüne alacağını açıklamış, ancak bu karar henüz kanunlaşmamıştı.

        Çin'in Vuhan (Wuhan) kentinde geçtiğimiz 2019 Aralık ayı sonunda vahşi hayvan pazarında ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salyını sebebiyle, Çin'de yarasa, fare, maymun, yılan, pangolin (karıncayiyen) gibi hayvanların tüketimi büyük tepkilere neden olmuş, Çin'de bu tarz ürünleri satan pazar ve alışveriş yerleri kapatılmıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        F.Bahçe vites yükseltti! Bir forvet ve bir kanat...
        Haberler Güncel Save a dog bağışı nedir? Instagram 'Save A Dog' bağışı nasıl yapılır? Yulin köpek yeme festivali nerede yapılacak?