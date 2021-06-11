YULİN KÖPEK ETİ FESTİVALİ NEDİR?

Çin'in güneydeki Guandong bölgesinde bulunan Yulin'de her yıl 21 Haziran'da Köpek Eti Festivali düzenleniyor. Bu ve bunun gibi festivallere son verilmesi istense de, Çin hükümeti tarafından henüz bir adım atılmadı.

Bu vahşi festival 10 gün sürüyor ve birçok kültürde evcil hayvan olarak kabul edilen köpekler küçük kafeslere konularak öldürülüyor.

Festival kapsamında toplu şekilde kesilen köpekler ardından pazarda satılıyor ve lokantalarda tüketiliyor.