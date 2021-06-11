Sosyal medya uygulaması Instagram'da bugün en çok konuşulan ve hakkında paylaşım yapılan konu 'Save a Dog' kampanyası oldu. Bu paylaşımlar saatler ilerdikçe artmaya, gündemde ses getirmeye başladı. 21 Haziran'da yapılacak olan Yulin Köpek Eti Festivali'ne engel olmak için başlatılan bu kampanyaya nasıl bağış yapılacağı merak edip araştırılıyor. Peki, Save a dog bağışı nedir, ne anlama geliyor? Instagram 'Save a dog' kampanyasına bağış nasıl yapılır? İşte detaylar!
Sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram'da zaman zaman bazı konular gündem oluyor. Bugün gündeme gelen konulardan biri ise 'Save a dog' paylaşımları oldu. Save a dog bağışı 21 Haziran'daki Yulin Köpek Eti Festivali'ne 'DUR' demek için kullanıcıların paylaşım yapmasını istiyor.
SAVE A DOG BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
Bir köpeğin hayatını kurtarmak için başlatılan bağışa katılmak istiyorsanız, Instagram hesabınız üzerinden yukarıdaki görselde yer alan 'Hikayeye ekle' butonuna tıklayarak, profilinize eklemeniz gerekiyor.