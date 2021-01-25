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    • 26.01.2021 01:02
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    Son dakika: İlçe Başkanları gözaltına alındı

    Gelen son dakika haberine göre, İlçe Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç gözaltına alındı. 'nı tepkisi merak ediliyor...

    HDP Esenyurt İlçe Başkanları gözaltına alındı

    Son dakika haberi... HDP Esenyurt İlçe Başkanları gözaltına alındı. Terör örgütü PKK ile Millet İttifakı'nı tepkisi merak ediliyor...

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    HDP'nin İstanbul Esenyurt'taki ilçe binasında ele geçirilen terör örgütü PKK ile ilişkili doküman ve dijital veriler incelemeye alındı. Gözaltına alınanlar işlemler için emniyete götürüldü.
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    Haberler Güncel Son dakika: HDP Esenyurt İlçe Başkanları gözaltına alındı