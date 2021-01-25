Gelen son dakika haberine göre, HDP Esenyurt İlçe Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç gözaltına alındı. Terör örgütü PKK ile Millet İttifakı'nı tepkisi merak ediliyor... Son dakika haberi... HDP Esenyurt İlçe Başkanları gözaltına alındı. Terör örgütü PKK ile Millet İttifakı'nı tepkisi merak ediliyor... TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN HDP'nin İstanbul Esenyurt'taki ilçe binasında ele geçirilen terör örgütü PKK ile ilişkili doküman ve dijital veriler incelemeye alındı. Gözaltına alınanlar işlemler için emniyete götürüldü.