PKK İLE HDP ARASINDAKİ İLİŞKİYE YENİ BİR KANIT

Altun, HDP binasında ortaya çıkan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin görüntülerini paylaştı.

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK ile HDP arasındaki ilişkiye yeni bir kanıt sunduğunu belirten Altun, çocuklar dahil on binlerce canın Suriye ve diğer yerlerdeki kollarıyla birlikte PKK terörünün kurbanı olduğunu ifade etti.