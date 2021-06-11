Telafi eğitimi nerede yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden tüm sınıflardan milyonlarca öğrenci koronavirüs nedeniyle telafi eğitimlerinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Aileler de çocuklarının bu eğitime yüzyüze katılıp katılmayacağını, zorunlu olup olmadığını bilmek istiyor. Öte yandan, öğrencilerin il ayrımı yapılmaksızın kendilerine en yakın okulda telafi eğitimi alabilecekleri duyuruldu. Peki, Telafi eğitimi nasıl yapılacak? Telafi eğitimi nerede yapılacak İşte detaylar!
TELAFİ EĞİTİM NEREDE YAPILACAK? YER KISITLAMASI VAR MI?
TRT Haber'de yer alan habere göre telafi eğitiminde yer kısıtlaması da olmayacak. Ankara'da bulunan bir öğrenci dilerse, Bursa'da bu eğitimlere katılabilecek. Öğrenciler kendine en yakın okula müracaat edebilecek.
TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?
Telafi eğitimi nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında yaptığı açıklamada yaz döneminde okulların açık olacağını belirterek, ''Okullarımız 2 Temmuz'dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler'' dedi.