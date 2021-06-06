Gülen'in örgütsel itirafları örgütün yaptığı bir propagandayı da çökertmiş oldu. Firari örgüt üyesi Adem Yavuz Arslan, zanlı yakalandığında "Bahsettikleri kişinin Gülen soyismini taşıması dışında bir özelliği yok" demişti. Yine firarilerden Kemal Gülen ise "Selahattin büyük isim değildir, o sıradan mütevazı bir öğretmendir" diyerek sosyal medyadan örgütün önemli ismini basitleştirmeye çalışmıştı.

Örgüt üyesinin kız kardeşi Sümeyra, Fetullah Gülen'in sözde özel kalemi Cevdet Türkyolu ile evli.