MİT tarafından yurtdışında yapılan operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildikten sonra tutuklanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesine ulaşıldı.
FETÖ içerisinde bildiği birçok mahrem konuları anlatmadan etkin pişman olmaya çalışan Gülen, Aksaray'da üniversite eğitimi alırken, FETÖ üyesi askerlere mahrem abilik yaptığını anlattı. Yurtdışında kaldığı yerleri ve örgüt bağının Fetullah Gülen'in yeğeni olması nedeniyle başladığını öne süren Gülen, mahrem yapılanmada bildiklerinin sınırlı olduğunu öne sürdü.
KIZ ÇOCUĞUNA TECAVÜZ!
Aynı zamanda Erzurum'da 2007'de babası ve kardeşi ile birlikte 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz olayı nedeniyle de "Küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel saldırı" suçundan aranan zanlı, tecavüz olayıyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara ise "Kızın akli dengesi yerinde değildi" diyerek inkara sarıldı.