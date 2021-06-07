

Sabah'ta yer alan habere göre, Gülen, 15 Temmuz sürecinden sonra firar eden örgüt üyelerinin Amerika'da örgüt tarafından özel evlerde barındırıldığını ve işe yerleştirildiğini anlattı.

TAKTİKSEL İTİRAFÇI

Yeğen Gülen'in örgütteki konumu, uzun yıllar örgüt içinde bulunması, mahrem yapıyla olan bağlantıları ve 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili bildiklerini anlatmadığını tespit eden Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde FETÖ soruşturmalarını yürüten uzman ekip, zanlı hakkında rapor hazırladı. Sabah'ta yer alan habere göre, FETÖ hakkında sözde bildiklerinin tamamını anlattığını öne süren zanlının taktiksel itirafçı olmaya çalıştığı değerlendirilerek tutuklanması gerektiği mahkemeye hazırlanan fezlekeyle anlatıldı.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve nöbetçi mahkemede sorgulanan Gülen tutuklandı

Selahaddin Gülen'in itiraflarında bahsettiği mahrem abilik yaptığı askerler ve birlikte hareket ettiği birçok isim de mercek altına alındı. Örgüt üyesinin verdiği bilgilerin analiz edilerek soruşturmanın genişletileceği öğrenildi.

Gülen'in örgütsel itirafları örgütün yaptığı bir propagandayı da çökertmiş oldu. Firari örgüt üyesi Adem Yavuz Arslan, zanlı yakalandığında "Bahsettikleri kişinin Gülen soyismini taşıması dışında bir özelliği yok" demişti. Yine firarilerden Kemal Gülen ise "Selahattin büyük isim değildir, o sıradan mütevazı bir öğretmendir" diyerek sosyal medyadan örgütün önemli ismini basitleştirmeye çalışmıştı.

Örgüt üyesinin kız kardeşi Sümeyra, Fetullah Gülen'in sözde özel kalemi Cevdet Türkyolu ile evli.