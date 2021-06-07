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    • 07.06.2021 08:57
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    FETÖ elebaşı 'in pedofili yeğeni 'den itirafı!

    MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilen FETÖ elebaşısının yeğeni , Örgütün üst düzey yöneticileri dahil toplam 222 örgüt üyesini deşifre etti. Gülen, sürecinden sonra firar eden örgüt üyelerinin 'da örgüt tarafından özel evlerde barındırıldığını ve işe yerleştirildiğini anlattı. Gülen'in “mahrem” konuları anlatmadan etkin pişman olmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı.

    Pedofili yeğenden 15 Temmuz itirafı!
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    Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Türkiye'ye getirilen ve amcası terör örgütü FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen nedeniyle doğduğundan beri örgütte olduğunu söyleyen yeğen Selahaddin Gülen, teröristbaşının Pensilvanya'daki yaşamına ilişkin bilinmeyenleri anlattı.

    Örgütün üst düzey yöneticileri, istişare heyeti ve elebaşının Pensilvanya'daki kampında yaşayanlar dahil toplam 222 örgüt üyesini deşifre etti.


    İtirafçı yeğen, Pensilvanya kampındaki 18 molla, istişare heyetindeki 12 kişi, ülke sorumluları ve aile imamı da dahil olmak üzere 222 kişi hakkında bildiklerini anlattı.


        İADE EDİLMEMESİ İÇİN BASKI KURULDU
        ABD'de kendisi için birçok senatörle irtibata geçildiğini Kenya'dan Türkiye'ye iade edilmemesi için baskı kurulması istendiğini söyledi.

        Gülen, Amerika'da örgüt aleyhine yapılan tüm haber ve faaliyetlerde Fetullah Gülen'in, B.E'.ye konunun taraflarına sonuçlanması için talimat verdiğini ve B.E'nin senato üyeleri ile görüşerek olayları çözümlediğini aktardı.


        Sabah'ta yer alan habere göre, Gülen, 15 Temmuz sürecinden sonra firar eden örgüt üyelerinin Amerika'da örgüt tarafından özel evlerde barındırıldığını ve işe yerleştirildiğini anlattı.

        TAKTİKSEL İTİRAFÇI
        Yeğen Gülen'in örgütteki konumu, uzun yıllar örgüt içinde bulunması, mahrem yapıyla olan bağlantıları ve 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili bildiklerini anlatmadığını tespit eden Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde FETÖ soruşturmalarını yürüten uzman ekip, zanlı hakkında rapor hazırladı. Sabah'ta yer alan habere göre, FETÖ hakkında sözde bildiklerinin tamamını anlattığını öne süren zanlının taktiksel itirafçı olmaya çalıştığı değerlendirilerek tutuklanması gerektiği mahkemeye hazırlanan fezlekeyle anlatıldı.

        Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve nöbetçi mahkemede sorgulanan Gülen tutuklandı

        Selahaddin Gülen'in itiraflarında bahsettiği mahrem abilik yaptığı askerler ve birlikte hareket ettiği birçok isim de mercek altına alındı. Örgüt üyesinin verdiği bilgilerin analiz edilerek soruşturmanın genişletileceği öğrenildi.

        Gülen'in örgütsel itirafları örgütün yaptığı bir propagandayı da çökertmiş oldu. Firari örgüt üyesi Adem Yavuz Arslan, zanlı yakalandığında "Bahsettikleri kişinin Gülen soyismini taşıması dışında bir özelliği yok" demişti. Yine firarilerden Kemal Gülen ise "Selahattin büyük isim değildir, o sıradan mütevazı bir öğretmendir" diyerek sosyal medyadan örgütün önemli ismini basitleştirmeye çalışmıştı.

        Örgüt üyesinin kız kardeşi Sümeyra, Fetullah Gülen'in sözde özel kalemi Cevdet Türkyolu ile evli.

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