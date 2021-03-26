CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentin sorunlarıyla ilgilenmekten çok sapkın düşüncelere hizmet etmeyi tercih ediyor. Personele LGBT eğitimini zorunlu tutan İBB bu eğitimlere devam ediyor.

19 MART'TAN SONRA BİR EĞİTİM DAHA

Geçtiğimiz hafta 19 Mart günü için bir LGBT eğitimi düzenleyen İBB, bir kez daha personeline attığı mesajla bu sefer bugün yapılacak eğitime çağrı yaptı.