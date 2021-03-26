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    • 26.03.2021 14:24
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    personeline mesaj atıp eğitime katılmayı zorunlu tutmaya devam ediyor

    CHP'li 'nun başında olduğu , personeller için başlattığı eğitimlerine devam ediyor. Üstelik bu eğitimlerde kimlik numarası belirtilmesini istiyor. Bir başka anlamda hem katılımı zorunlu tutuyor hem de katılmayanları fişlemiş oluyor.

    İBB sapkın LGBT eğitimlerine devam ediyor

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentin sorunlarıyla ilgilenmekten çok sapkın düşüncelere hizmet etmeyi tercih ediyor. Personele LGBT eğitimini zorunlu tutan İBB bu eğitimlere devam ediyor.

    19 MART'TAN SONRA BİR EĞİTİM DAHA
    Geçtiğimiz hafta 19 Mart günü için bir LGBT eğitimi düzenleyen İBB, bir kez daha personeline attığı mesajla bu sefer bugün yapılacak eğitime çağrı yaptı.

    EĞİTİME KATILMAYANLARA İDARİ YAPTIRIM TEHDİDİ
    İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından, personellere yönelik olarak "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimi verileceği bildirildi. LGBT propagandası taşıyan eğitim programına tüm personellerin katılımı ise zorunlu kılındı. İnternet üzerinden verilecek eğitim programına her personelin TC kimlik numarasıyla giriş yapması zorunlu olacak. Böylece programa katılan personeller tespit edilecek, katılmayanlar hakkında idari yaptırım uygulanabilecek.



    İBB personellerine zorunlu LGBT eğitimi konusuna ilişkin soru önergesi veren AK Parti İBB Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanvekili Ömer Faruk Akbulut, "Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı istismar edilerek, LGBT sapkınlığına meşruiyet kazandırmaya çalışılıyor. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de lanetlediği eşcinsellik sapkınlığına alan açılmasına şiddetle karşı çıkıyoruz. CHP'li İBB yönetimine soruyorum; "Bu eğitimlerin içeriği nedir, kimler tarafından hazırlanmakta ve dersler kimler tarafından verilmektedir? Bu işler için ne kadar bütçe ayrılmıştır?"



        İBB'DE LGBT MÜDÜRLÜĞÜ DE KURMAK İSTEMİŞTİ
        Hatırlanacağı üzere CHP'li İBB yönetimi, İBB bünyesinde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü" kurulmasını teklif etmişti. LGBT sapkınlığına kurumsal düzeyde resmiyet kazandırmayı amaçlayan söz konusu teklif, 16 Temmuz 2020'de yapılan İBB Meclisi oturumunda AK Parti ve MHP Grubu'nun aleyhte oylarıyla reddedilmişti.



        LGBT YAYINLARI İSTANBUL KİTAPÇISI RAFLARINDA
        Personellerine LGBT sapkınlığı propagandası içeren eğitim programına katılmayı zorunlu kılan CHP'li İBB yönetimi, kendisine bağlı kitapevlerinde LGBT içerikli kitaplara ada yer açtı. İstanbul Kitapçısı'nda LGBT sapkınlığını meşru gösteren pek çok kitap ve dergi mağazalardan ve internet sitesinden satışa sunuldu.

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