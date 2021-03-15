İBB yönetimi, personeline LBGTİ hakları konusunda bilgilendirmek için "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" dersi vermeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Şunu söylemekte fayda görüyorum ki eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususunda henüz toplumumuzun da hazır olmadığının altını çizmek isterim" demişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi; (İstanbul İSMEK) eşcinsel ilişkiyi (lezbiyen) savunan yazar Figen Şakacı'yı konuk aldı. İSMEK, Figen Şakacı'nın canlı yayınına katılan kursiyerlere katılım sertifikası verdi.
ŞAKACI:"BÖYLE BÖYLE ALIŞACAKSINIZ İŞTE"
Figen Şakacı; 9 Mart 2021 tarihinde Twitter'daki resmi hesabından iki kadının öpüşmesini gösteren fotoğrafı paylaştı ve "Böyle böyle alışacaksınız işte" ifadelerini kullandı.