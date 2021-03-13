Konuya ilişkin soru önergesi veren İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanvekili Ömer Faruk Akbulut, "Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı istismar edilerek, LGBT sapkınlığının meşruiyet kazandırmaya çalışılıyor. Bu eğitimlerin içeriği nedir, kimler tarafından verilmektedir ve ne kadar bütçe ayrılmıştır?" sorularını yöneltti.



Şeb-i Arus töreninde Türkçe Kur'an skandalıyla toplumun milli ve manevi değerlerini hedef alan CHP'li İBB yönetimi, tahribatlarına devam ediyor. Toplumun milli ve manevi değerlerinin temeline döşenen son dinamit, İBB personellerine zorunlu LGBT eğitimleri oldu.