Konuya ilişkin soru önergesi veren İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanvekili Ömer Faruk Akbulut, "Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı istismar edilerek, LGBT sapkınlığının meşruiyet kazandırmaya çalışılıyor. Bu eğitimlerin içeriği nedir, kimler tarafından verilmektedir ve ne kadar bütçe ayrılmıştır?" sorularını yöneltti.
Şeb-i Arus töreninde Türkçe Kur'an skandalıyla toplumun milli ve manevi değerlerini hedef alan CHP'li İBB yönetimi, tahribatlarına devam ediyor. Toplumun milli ve manevi değerlerinin temeline döşenen son dinamit, İBB personellerine zorunlu LGBT eğitimleri oldu.
EĞİTİME KATILMAYANLARA İDARİ YAPTIRIM TEHDİDİ
İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından, personellere yönelik olarak "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimi verileceği bildirildi. LGBT propagandası taşıyan eğitim programına tüm personellerin katılımı ise zorunlu kılındı. İnternet üzerinden verilecek eğitim programına her personelin TC kimlik numarasıyla giriş yapması zorunlu olacak. Böylece programa katılan personeller tespit edilecek, katılmayanlar hakkında idari yaptırım uygulanabilecek.
İBB personellerine zorunlu LGBT eğitimi konusuna ilişkin soru önergesi veren AK Parti İBB Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanvekili Ömer Faruk Akbulut, "Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı istismar edilerek, LGBT sapkınlığına meşruiyet kazandırmaya çalışılıyor. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de lanetlediği eşcinsellik sapkınlığına alan açılmasına şiddetle karşı çıkıyoruz. CHP'li İBB yönetimine soruyorum; "Bu eğitimlerin içeriği nedir, kimler tarafından hazırlanmakta ve dersler kimler tarafından verilmektedir? Bu işler için ne kadar bütçe ayrılmıştır?"