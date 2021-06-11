Nuri Ergin'in de aralarında bulunduğu 27 kişi hakkında yakalama kararının çıkarılmasının ardından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip ile belirlenen 53 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 19 kişinin gözaltına alındı, 8 kişinin ise arandığı öğrenildi. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 21 fişek, kılıç, kama ve balta ele geçirildiği öğrenildi.