Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.06.2021 12:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.06.2021 12:00
    ABONE OL

    kimdir? kardeşler-? gözaltına alındı mı?

    kimdir? Sorusu gündemde merak edilip araştırılmaya başlandı. Kamoyu tarafından "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda "" lakaplı 'in yaptığı suç örgütüne ilişkin 53 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Bu gelişmelerin ardından, '' ya da 'Ergin Kardeşler' olarak bilinen, organize suç örgütüne dair bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, ? , ? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Karagümrük çetesi kimdir? Nuriş kardeşler kimdir?

    Karagümrük çetesi kimdir? İstanbul merkezli 4 ilde Karagümrük adı verilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda Nuriş lakaplı Nuri Ergin'n suç örgütüne ilişkin 53 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Peki, Karagümrük çetesi lideri kim? İşte habere ilişkin son detaylar...

    İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütüne ilişkin 53 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Bu gelişmelerin ardından, 'Nuriş Kardeşler' ya da 'Ergin Kardeşler' olarak bilinen, organize suç örgütüne dair bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, Nuri Ergin gözaltına mı alındı? Nuri Ergin kimdir? Nuriş Kardeşler, Ergin Kardeşler kimdir? İşte tüm detaylar!

    KARAGÜMRÜK ÇETESİ KİMDİR?

    Kamoyunda 'Karagümrük Çetesi', 'Nuriş Kardeşler' ya da 'Ergin Kardeşler' olarak bilinen suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

    Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda Karagümrük Çetesi, Nuriş Kardeşler ya da Ergin Kardeşler olarak bilinen, liderliğini cezaevinde bulunan Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenledi.

        Nuri Ergin'in de aralarında bulunduğu 27 kişi hakkında yakalama kararının çıkarılmasının ardından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip ile belirlenen 53 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

        Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 19 kişinin gözaltına alındı, 8 kişinin ise arandığı öğrenildi. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 21 fişek, kılıç, kama ve balta ele geçirildiği öğrenildi.

        BAHÇELİEVLER'DE BİR EVE BASKIN
        Polisin baskın yaptığı adreslerden biri de, Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Esenler Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki daire oldu. Sokağa gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldıktan sonra daireye girdi. Baskında 1 kişi gözaltına alınırken, evde arama yapıldı. Gözaltına alınan kişiler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        NURİ ERGİN KİMDİR?

        Karagümrük çetesinin elebaşlarından biridir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını cezaevinde bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütüne ilişkin 27 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ildeki 53 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP'li başkan trafikte terör estirmişti! İfadeler ortaya çıktı
        Haberler Güncel Karagümrük çetesi kimdir? Nuriş kardeşler-Ergin kardeşler kimdir? Nuri Ergin gözaltına alındı mı?