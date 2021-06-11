Karagümrük çetesi kimdir? İstanbul merkezli 4 ilde Karagümrük adı verilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda Nuriş lakaplı Nuri Ergin'n suç örgütüne ilişkin 53 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Peki, Karagümrük çetesi lideri kim? İşte habere ilişkin son detaylar...
İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütüne ilişkin 53 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Bu gelişmelerin ardından, 'Nuriş Kardeşler' ya da 'Ergin Kardeşler' olarak bilinen, organize suç örgütüne dair bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, Nuri Ergin gözaltına mı alındı? Nuri Ergin kimdir? Nuriş Kardeşler, Ergin Kardeşler kimdir? İşte tüm detaylar!
KARAGÜMRÜK ÇETESİ KİMDİR?
Kamoyunda 'Karagümrük Çetesi', 'Nuriş Kardeşler' ya da 'Ergin Kardeşler' olarak bilinen suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda Karagümrük Çetesi, Nuriş Kardeşler ya da Ergin Kardeşler olarak bilinen, liderliğini cezaevinde bulunan Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenledi.