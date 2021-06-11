CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve şoförünün trafikte Murat Çağlar Özbakır ile tartışması üzerine açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Birbirlerine, "alenen hakaret", "tehdit ve mala zarar verme" yüzünden açılan karşılıklı davada tanık da dinlendi. Tanık olarak duruşmaya katılan Özbakır'ın kız arkadaşı Ezgi Yıldırım, trafikte terör estiren Belediye Başkanı Karaca'nın aracının içinden kendilerine, "Neden yol vermiyorsun o.ç" dendiğini söyledi.
Yıldırım devamında ise, "Biz zaten şok yaşadık. İnanmadık belediye başkanı olduğuna. Maganda olduklarını düşündük. Sonra şoförü de arabadan indi bir anda bizim araca doğru koşmaya başladı. Her şey 5-10 saniyede gelişti. Sonra bir araç yanımızda durdu, camlara elleri ile vurmaya başladılar. Arabadan in seni öldüreceğim dediler. Belediye başkanı benim tarafıma geçti, cama vurmaya başladı. Bir anda ön cam çatladı" dedi.
KORKUSUNDAN FETHİYE'DE KALMADI BODRUM'DAN GELDİ
Sabah'ta yer alan habere göre, Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki 2'inci duruşmaya, Fethiye Belediye Başkanı Karaca ve şoförü Barış Mete'nin avukatları ile ilçeye tatile geldiği sırada darp edildiğini, aracına zarar verildiğini belirten Murat Çağlar Özbakır ve avukatları katıldı. Özbakır'ın avukatı Yaman İyiöz, "Müvekkilim korkusundan Fethiye'de kalmadı. Bodrum'da kaldı, bu sabah geldi." dedi.