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    • 03.10.2020 08:19
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    Tatilci vatandaşın aracını tekmeleyen 'li Fethiye Belediye Başkanı 0,36 promil alkollü çıktı

    Alkollü olduğunu iddia ettiği tatilci vatandaşın aracını korumasıyla tekmeleyen ’li Fethiye Belediye Başkanı ’nın yalanı tutmadı. Saldırgan başkan 0,36 promil alkollü çıktı.

    Sabah
    Hayrettin Şaşmaz
    Tekmeci başkan alkollü çıktı
    'nın Fethiye ilçesinde yol tartışması sırasında 'li Fethiye Belediye Başkanı ve koruması, Çağlar Özbakır adlı tatilcinin aracını tekmelemiş, bu anlar ortaya çıkmıştı. Olay sonrası tatilcinin alkollü olduğuna yönelik haberler yapılmıştı. Ancak gerçek ortaya çıktı. Olay akşamı CHP'li başkanın alkollü olduğuna dair Fethiye Devlet Hastanesi'nden alınan rapora SABAH ulaştı. Raporda, CHP'li Karaca'nın 0,38 promil alkollü olduğu, alkollü olduğu iddia edilen tatilci Çağlar Özbakır'ın ise alkollü olmadığı yer aldı.

    HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU
    Fethiye'de polise başvuran bir tatilci, trafikte tartıştığı iki kişinin kendisine hakaret ederek otomobilini tekmelediğini söylemiş, emniyete giderek şikâyetçi olmuştu. Yapılan araştırmalar sonucu bu kişilerin Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile koruması olduğu ortaya çıkmıştı. Hakkındaki şikayet sonrası CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 'mala zarar verme', 'hakaret' ve 'tehdit'ten suçlarından ifade vermişti.

    KİBİRDEN GÖZLERİ DÖNMÜŞ
    Bir süre sonra Karaca'nın, Özbakır'ın aracına saldırdığı anların görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde Alim Karaca'nın aracın üstüne yürüdüğü ve tekmelediği görülmüştü. Tüm bu olaylar sonrası bir takım haberler yapılmış, haberlerde CHP'li Başkan Karaca'nın mağdur tatilciden özür dilediği ileri sürülmüştü.




    Ancak Çağlar Özbakır yaptığı açıklamada kimsenin kendisinden özür dilemediğini söylemişti. Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Çağlar Özbakır, "Kimse benden özür dilemedi. Kimseye ulaşmadan üst perdeden konuşmaya devam ediyorlar. Kibirden gözleri dönmüş" açıklamasında bulunmuştu.

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    Haberler Güncel Tatilci vatandaşın aracını tekmeleyen CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca 0,36 promil alkollü çıktı