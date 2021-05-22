CHP'li isimlerin skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor.
CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde büyük bir saygısızlığa imza attı.
KAMYON KASASINDAN TÜRK BAYRAĞI FIRLATTI
Karaca üstüne çıktığı kamyon kasasından yol kenarına Türk bayrağı fırlattı.
Vatandaşlar yerlere atılan bayrakları yerden kaldırdı. Karaca'nın skandalına tepki yağdı.
TATİLCİNİN ARACINI TEKMELEMİŞTİ
CHP'li Karaca geçen yık trafikte tartışma yaşadığı bir tatilcinin aracını tekmelemişti.