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    Başkanı tatilcinin aracını tekmelemişti! Görüntüler ortaya çıktı

    'nın Fethiye ilçesinde polise başvuran bir tatilci , trafikte tartıştığı ’li Başkanı ile korumasının kendisine hakaret ederek otomobiline zarar verdiği iddiasıyla şikâyetçi olmuştu. Fethiye Belediye Başkanı ‘mala zarar verme’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ten ifade vermişti. O olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Alim Karaca’nın aracın üstüne yürüdüğü ve tekmelediği görülüyor.

    Hayrettin Şaşmaz
    Sabah

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde polise başvuran bir tatilci, trafikte tartıştığı Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının kendisine hakaret ederek otomobiline zarar verdiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.



    OTOMOBİLENE ZARAR VERDİ
    Edinilen bilgiye göre ilçeye tatile gelen Çağlar Özbakır otomobiliyle trafikte ilerlerken arkasından gelen aracın sürücüsüyle tartışmaya başlamıştı.



    Bir süre sonra otomobilini kenara çeken Özbakır ile diğer aracı kullanan sürücü ile araçtaki diğer kişi arasında yaşanan tartışma büyüdü. İddiaya göre, Özbakır'a hakaret eden bu iki kişi otomobiline de zarar vermişti.



    Özbakır'a hakaret eden bu iki kişi otomobiline de zarar vermişti. Polis merkezine giderek şikayetçi olan Özbakır, gazetecilere, trafikte tartıştığı kişiye yol verirken yanında duran araçtaki diğer kişinin kendisinin belediye başkanı olduğunu söylediğini kaydetmişti.



    Özbakır, trafikte tartıştığı Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının kendisine hakaret ederek otomobiline zarar verdiği iddiasıyla şikâyetçi olmuş, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca 'mala zarar verme', 'hakaret' ve 'tehdit'ten ifade vermişti.



    Olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın tatilcinin aracına saldırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Alim Karaca'nın aracın üstüne yürüdüğü ve tekmelediği görülüyor.
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