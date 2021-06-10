Hayvanları koruma kanununda sona yaklaşıldı! Başkan Erdoğan'ın yakın takibinde

BAŞKAN ERDOĞAN: KANUNLAŞMA AŞAMASINDA

Hayvan hakları kanunuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan, "Meclisimizde kanunlaşma aşamasında" demişti.

Geniş ve kapsamlı bir çalışma olacağına işaret eden Erdoğan, şunları söylemişti:

"Yasayla ilgili çalışmalarımız oldu. Şu anda da iş Meclisimizde adeta kanunlaşma aşamasında yürüyor. Zaman zaman televizyon ekranlarında öyle sahneler görülüyor ki insan yıkıma uğruyor. Bizde 15-16 tane var. Nereden kaynaklanıyor bizdeki. Gittiğimiz birçok yerde bana hediye ediliyor. Böyle de bir durum var. Oğlumun aynı şekilde muhabbet kuşları var. Hayvanla olan ilişkimiz bu noktada ileri derecede. AK Parti MKYK'da konuyu görüştük, bu süreci hızlandıralım dedik. İş süratle devam ediyor. İnşallah başaracağız. Bu çalışma kamuoyunda evcil hayvanları düzenleyen bir çalışma olarak algılanıyor ama daha geniş bir çalışma olacak."