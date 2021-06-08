Başkan Erdoğan'dan hayvan hakları yasası talimatı: Meclis kapanmadan çıkarın!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısının ana gündem maddesini hayvan hakları yasası oluşturdu. Toplantıda, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal konuyla ilgili bir sunum yaptı.
Erdoğan'ın "Meclis kapanmadan bu kanunu çıkarın" talimatını verdiği öğrenildi. Bu kapsamda, Hayvan Hakları Yasası'nın temmuz ayında Meclis'e sunulması planlanıyor. Yasa ile artık hayvanlar 'eşya' olmaktan kurtulup 'canlı' gibi korunacak.
SAHİBİ SORUMLU TUTULACAK
Edinilen bilgilere göre, evdeki hayvanlara çip takılacak, sokağa bırakanlara 2 bin TL'ye kadar ceza verilecek. Hayvanların yaptığı bütün eylemlerden sahibi sorumlu olacak. Tehlikeli ırkların alımı ve satımı yasak olacak. Bu ırkları sattığı tespit edilen kişilere para cezası verilecek, tasmasız ve ağzı açık gezdirenler ya da çocukların olduğu yerlere sokanlara yaptırım gelecek.