Başkan Erdoğan'dan hayvan hakları yasası talimatı: Meclis kapanmadan çıkarın!

Cinsi tükenen ve kasten bir canlının cinsini tüketene 2 yıldan 5 yıla kadar, hayvan dövüştürenlere ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Toplantıda, bu cezaların 'erteleme' olmaksızın uygulanması yönünde öneri de gündeme geldi. Konuyla ilgili infaz yasasında yapılabilecek değişiklikler masaya yatırılacak. İnfaz yasasıyla ilgili değişiklik yapılması durumunda, bu düzenleme hayvan haklarını da kapsayacak. AK Parti kurmayları, hayvan hakları yasasıyla ilgili önümüzdeki günlerde yeniden toplantılar yaparak, teklife son şeklini verecek.