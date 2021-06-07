Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan AK Parti MYK toplantısında uzun süredir üzerinde çalışılan Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklik masaya yatırılacak. Taslak metin hazırlanırken, hayvanları koruma derneklerinin temsilcileri, Adalet Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle birçok kez biraraya gelindi.
SAVCILAR RE'SEN SORUŞTURMA AÇABİLECEK
Yeni düzenleme ile Cumhuriyet Savcıları hayvana eziyette şikayete gerek kalmaksızın re'sen soruşturma açabilecek. Hayvanlara işkence ederek öldürenle 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası, eziyet edenlere ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu cezalar ertelenmeyecek. Sabah'ın haberine göre cinsi tükenen ve kasten bir canlının cinsini tüketene 2 yıldan 5 yıla kadar, hayvan dövüştürenlere ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.
KISIRLAŞTIRMAYI BELEDİYELER YAPACAK
Sokak hayvanlarının kısırlaştırmasından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumlu olacak. Bakanlık kontrolünde belediyeler kısırlaştırma yapabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinden belediyelere kısırlaştırma için ek bütçe verilecek. Hayvanlara kötü muamele yapanlarla ilgili şikayetler Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İl Tarım Müdürlüklerine yapılacak. Apartmanda hayvan besleme sayısına sınırlama getirilecek.