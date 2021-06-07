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    • 07.06.2021 10:29
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    Son dakika: yasasında sona gelindi: Devrim gibi düzenlemeler yolda

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek. AK Parti MYK toplantısında uzun süredir üzerinde çalışılan 'nda yapılacak değişiklik masaya yatırılacak. Beslediği hayvanı sokağa terk edenlere para cezası verilecek. Hayvanların üzerinde bulunan çip ile hayvanı kimin sokağa bıraktığı rahatlıkla tespit edilecek. Hayvanların sağlıksız ortamlarda tutulduğu petshoplar kapatılacak. İşte milyonların beklediği yasasına ilişkin son dakika haberinin detayları.

    Hayvan hakları yasasında sona gelindi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan AK Parti MYK toplantısında uzun süredir üzerinde çalışılan Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklik masaya yatırılacak. Taslak metin hazırlanırken, hayvanları koruma derneklerinin temsilcileri, Adalet Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle birçok kez biraraya gelindi.

    SAVCILAR RE'SEN SORUŞTURMA AÇABİLECEK
    Yeni düzenleme ile Cumhuriyet Savcıları hayvana eziyette şikayete gerek kalmaksızın re'sen soruşturma açabilecek. Hayvanlara işkence ederek öldürenle 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası, eziyet edenlere ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu cezalar ertelenmeyecek. Sabah'ın haberine göre cinsi tükenen ve kasten bir canlının cinsini tüketene 2 yıldan 5 yıla kadar, hayvan dövüştürenlere ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

    KISIRLAŞTIRMAYI BELEDİYELER YAPACAK
    Sokak hayvanlarının kısırlaştırmasından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumlu olacak. Bakanlık kontrolünde belediyeler kısırlaştırma yapabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinden belediyelere kısırlaştırma için ek bütçe verilecek. Hayvanlara kötü muamele yapanlarla ilgili şikayetler Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İl Tarım Müdürlüklerine yapılacak. Apartmanda hayvan besleme sayısına sınırlama getirilecek.

        MADDE MADDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER:

        *Hayvanların kimlikleri olacak

        *Hayvanı sokağa bırakanlara 2 bin TL para ceza

        * Savcılık re'sen harekete geçecek

        * Hayvanı canice öldürenlere 4 yıl, eziyet edenlere 3 yıl hapis cezası verilecek

        * Nesli tükenen ve kasten bir canlının cinsini tüketen kişiye 5 yıl hapis

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        Haberler Güncel Son dakika: Hayvan hakları yasasında sona gelindi: Devrim gibi düzenlemeler yolda