SAVCILAR RE'SEN SORUŞTURMA AÇABİLECEK

Yeni düzenleme ile Cumhuriyet Savcıları hayvana eziyette şikayete gerek kalmaksızın re'sen soruşturma açabilecek. Hayvanlara işkence ederek öldürenle 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası, eziyet edenlere ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu cezalar ertelenmeyecek. Sabah'ın haberine göre cinsi tükenen ve kasten bir canlının cinsini tüketene 2 yıldan 5 yıla kadar, hayvan dövüştürenlere ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.