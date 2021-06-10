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    • 10.06.2021 17:02
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    Son dakika: Şanlıurfa’da Sedat Peker suç örgütüne operasyon! Dernek başkanına gözaltı

    Şanlıurfa'da, Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik operasyonda Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı (MİSİAD) Feridun Öncel gözaltına alındı. Öncel, sorgulanmak üzere İstanbul’a gönderildi.

    Sedat Peker suç örgütüne operasyon!

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt genelinde faaliyet gösteren; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli yağma', 'gasp', 'rüşvet', 'yaralama', 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karıştığı belirlenen Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda MİSİAD Başkanı Feridun Öncel'i Şanlıurfa'da gözaltına aldı.

    Sağlık kontrolünden geçirilen Öncel, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

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    Haberler Güncel Son dakika: Şanlıurfa’da Sedat Peker suç örgütüne operasyon! Dernek başkanına gözaltı