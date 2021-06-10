Karbon Nötr Gelecek webinar'ı düzenlendi: Değişim için eylem zamanı

Turkuvaz Medya Grubu ve yeni ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen 'Sürdürülebilir Hikayeler Webinar Serisi'nin altıncısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Borsa İstanbul, Halkbank, Koza Altın İşletmeleri ve Türk Telekom sponsorluğunda 'Karbon Nötr Gelecek' başlığıyla bugün (10 Haziran 2021) gerçekleşti. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin 13'üncüsü olan "İklim Eylemi" konusuna odaklanan webinarın, özel oturumlarında UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Webinar'da 'Geleceğin Şirketi' ve 'Geleceği Korumak' başlıklı iki ayrı panel de düzenlendi.
SON 20 YILDA 3 TRİLYON DOLARLIK KAYIP YAŞANDI
'Karbon Nötr Gelecek' webinarı'nın ilk özel oturum konuğu UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Yardımcısı Sukhrob Khojimatov oldu. Khojimatov, Covid-19 pandemisinin iklim krizinin potansiyeli ve doğuracağı sonuçlarla ilgili bir ön gösterim olduğunu söyledi. "Son 20 yılda çok sayıda doğal afet yaşandı" diyen Khojimatov bu afetlerden 20 milyon kişinin etkilendiğine ve 3 trilyon dolarlık ekonomik kayıp yaşandığına dikkat çekti.
Konuşmasında ekonomik refahı sağlarken yeni neslin geleceğini muktedir kılmanın önemini vurgulayan Khojimatov bu bağlamda geleneksel olanın ötesinde, çok paydaşlı, yeşil ekonomiye ivme kazandıracak hem üretim hem tüketimde en sağlıklı yapıyı oluşturmak gerektiğinin altını çizdi. "Değişim için artık eylem zamanı" diyen Khojimatov, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ülkelerin ellerini taşın altına koyduklarını vurguladı. Khojimatov, "Sürdürülebilir kalkınmayı dünya geneline yaymayı amaçlayan bu harekette Türkiye'nin coğrafi konumu, tarihi, afetler konusundaki tecrübesi ile ayrı bir noktada" dedi. Bu kapsamda Ankara'nın UNDP ile iletişimde kalarak 2030 Sürdürülebilir Eylem Planı'nı ortaya koyduğunu ve iklim dostu uygulamaları ortaya çıkartmak için Türkiye ile ortaklaşa bir kampanya başlattıklarını da anlattı.
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA DÖRT ANA TEMA
Webinarın bir diğer özel oturum konuğu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın, Paris Anlaşması'ndan sonra tüm dünyada daha etkin şekilde devam eden sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi çalışmalarını dört ana temada ele alınabileceğini söyledi. Kutluhan Taşkın bu temaların; iklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin uyum kapasitesinin güçlendirilmesi, politikalara entegrasyonun sağlanması, toplumun her kesiminde bu konuya ilişkin farkındalık oluşturulması ve az gelişmiş/gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede kapasitelerine uygun finansal ihtiyaçlarının çözülmesi olduğunu belirtti. Kutluhan Taşkın, içinde bulunduğumuz dönemin portresini çizerek konuşmasına devam etti: "Covid-19 pandemisi nedeniyle benzeri görülmemiş bir yıl yaşadık. Artık sıcaklık sanayi öncesi zamanlara göre 1,2 derece daha yüksek. Bilim insanları sıcaklığı 1,5 derece ile sınırlamak gerektiğini ifade ediyor. Fakat araştırmalar bu sınırın 2025'e kadar aşılma ihtimalinin yüzde 40 olduğunu gösteriyor. Bu da tehlikeli sularda yüzdüğümüzü ortaya koyuyor."
"ÜLKELER ARASI FİNANSAL YÜK PAYLAŞIMI YAPILMALI"
Kutluhan Taşkın bu olumsuz tablodan yola çıkarak tüm dünyanın iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazla çaba göstermesi gerektiğinin altını çizdi. Bu doğrultuda Türkiye'nin de hedefinin sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 20 azaltmak olduğunu ifade eden Taşkın'ın konuşmasında vurguladığı bir diğer husus ise iklim değişikliği ile mücadelede ülkelerin finansman ihtiyacı oldu. Enerjinin dışa bağımlılığının azaltılmasında ve karbon nötr hedeflerinde dikkat edilmesi gereken diğer hususların yarattığı finansal yükü kamu ve özel sektörün tek başına karşılamasının mümkün olmadığını söyleyen Kutluhan Taşkın, "Bu noktada çok paydaşlı iş birliklerinin önemi ortaya çıkıyor. Bu mücadele ülkeler arası yük paylaşımının ortak ama adil yapılması gerekir" dedi.
GELECEĞİN ŞİRKETİ NASIL OLMALI?
Karbon Nötr Gelecek Webinarı'nın, ilk panelinde 'Geleceğin Şirketi' konusu ele alındı. ARGE Danışmanlık Yönetici Ortağı Dr. Erkin Erimez moderatörlüğünde gerçekleşen oturuma Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur, BP Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı katıldı.
DOĞRU YÖNETİŞİM ÖNEMLİ
Burada konuşan Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur, Sürdürebilirliğin şu anki ana stratejilerinin en önemli parçalarından birini oluşturduğunu kaydederek, "Bu kadar önemli bir konuyu da doğru bir yönetişim konusu yapısı içerisinde yönetebilmek önemli" dedi. Önemli bir yol haritaları olduğunu söyleyen Timur, "Üç odak alanımız var. Bunlardan bir tanesi iklim krizinin çözümü için öncü adımlar atmak. Sabancı Holding olarak 2050'de net 0 emisyon hedefini açıklayan ilk şirketlerden biriyiz. Bu önemli bir hedef ve bu konudaki kararlılığımızı gösteriyor" diye konuştu. "Özel sektör olarak bu regülasyonları beklemeden yenilikçi çözümler bulmamız gerekiyor" diyen Timur sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Net 0 hedefine ulaşmak için elbette ki kamu ve özel sektör hep birlikte gayret etmeli. Biz özel sektör ayağı olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bütün bunları insan kaynağı ve yönetişim, dijitalleşme teknoloji ve inovasyon olmadan gerçekleştiremeyiz."