Karbon Nötr Gelecek webinar'ı düzenlendi: Değişim için eylem zamanı

Turkuvaz Medya Grubu ve yeni ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen 'Sürdürülebilir Hikayeler Webinar Serisi'nin altıncısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Borsa İstanbul, Halkbank, Koza Altın İşletmeleri ve Türk Telekom sponsorluğunda 'Karbon Nötr Gelecek' başlığıyla bugün (10 Haziran 2021) gerçekleşti. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin 13'üncüsü olan "İklim Eylemi" konusuna odaklanan webinarın, özel oturumlarında UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Webinar'da 'Geleceğin Şirketi' ve 'Geleceği Korumak' başlıklı iki ayrı panel de düzenlendi.

SON 20 YILDA 3 TRİLYON DOLARLIK KAYIP YAŞANDI

'Karbon Nötr Gelecek' webinarı'nın ilk özel oturum konuğu UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Yardımcısı Sukhrob Khojimatov oldu. Khojimatov, Covid-19 pandemisinin iklim krizinin potansiyeli ve doğuracağı sonuçlarla ilgili bir ön gösterim olduğunu söyledi. "Son 20 yılda çok sayıda doğal afet yaşandı" diyen Khojimatov bu afetlerden 20 milyon kişinin etkilendiğine ve 3 trilyon dolarlık ekonomik kayıp yaşandığına dikkat çekti.

Konuşmasında ekonomik refahı sağlarken yeni neslin geleceğini muktedir kılmanın önemini vurgulayan Khojimatov bu bağlamda geleneksel olanın ötesinde, çok paydaşlı, yeşil ekonomiye ivme kazandıracak hem üretim hem tüketimde en sağlıklı yapıyı oluşturmak gerektiğinin altını çizdi. "Değişim için artık eylem zamanı" diyen Khojimatov, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ülkelerin ellerini taşın altına koyduklarını vurguladı. Khojimatov, "Sürdürülebilir kalkınmayı dünya geneline yaymayı amaçlayan bu harekette Türkiye'nin coğrafi konumu, tarihi, afetler konusundaki tecrübesi ile ayrı bir noktada" dedi. Bu kapsamda Ankara'nın UNDP ile iletişimde kalarak 2030 Sürdürülebilir Eylem Planı'nı ortaya koyduğunu ve iklim dostu uygulamaları ortaya çıkartmak için Türkiye ile ortaklaşa bir kampanya başlattıklarını da anlattı.