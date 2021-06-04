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    • 04.06.2021 13:40
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    Son dakika: Başkan Erdoğan’dan '' çalışmalarında "süreci hızlandırın" talimatı

    Başkan Erdoğan, MKYK toplantısında sürecin hızlandırılması talimatı verdi. Reform niteliğindeki düzenlemelerde sona gelindi. ’nda hayvanlara karşı işlenen suçlar için caydırıcı cezalar öngörülüyor.

    Başkan Erdoğan’dan süreci hızlandırma talimatı

    Hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası getirilecek. Evcil hayvanların sokağa bırakılması engellenecek.

    Hayvan Hakları düzenlemesinde sona gelindi. Önce MYK ardından MKYK toplantısında çalışmalar ile ilgili son durum ele alındı.

    Başkan , "Bu çalışma kamuoyunda evcil hayvanları düzenleyen bir çalışma gibi algılanıyor ama biz bunu çok daha geniş düşünüyoruz. İnşallah bu kapsamda da bunu bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

    DÜZENLEME GENİŞ KAPSAMLI OLACAK
    Erdoğan, "Hayvan Hakları" ile ilgili düzenlemenin bir an önce yasalaşması talimatını verdi.

    Süreç içinde ilgili sivil toplum kuruluşları ve hayvan hakları örgütlerinin temsilcileriyle de sık sık biraraya gelindi.

    Görüşleri alındı, düzenlemeye son şekli verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 'Hayvan Hakları Yasası' çalışmalarında "süreci hızlandırın" talimatı