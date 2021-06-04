Hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası getirilecek. Evcil hayvanların sokağa bırakılması engellenecek.

Hayvan Hakları düzenlemesinde sona gelindi. Önce AK Parti MYK ardından MKYK toplantısında çalışmalar ile ilgili son durum ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu çalışma kamuoyunda evcil hayvanları düzenleyen bir çalışma gibi algılanıyor ama biz bunu çok daha geniş düşünüyoruz. İnşallah bu kapsamda da bunu bitireceğiz" ifadelerini kullandı.





DÜZENLEME GENİŞ KAPSAMLI OLACAK

Erdoğan, "Hayvan Hakları" ile ilgili düzenlemenin bir an önce yasalaşması talimatını verdi.



Süreç içinde ilgili sivil toplum kuruluşları ve hayvan hakları örgütlerinin temsilcileriyle de sık sık biraraya gelindi.

Görüşleri alındı, düzenlemeye son şekli verildi.