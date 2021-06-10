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    • 10.06.2021 22:37
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    'Deniz salyasının Kanal İstanbul için kasıtılı üretildiğini' iddia eden kıvırdı: İroni yaptım

    CHP yandaşı 'un Marmara'yı saran ve deniz salyası olarak bilinen ın Kanal İstanbul projesi için kasıtlı üretildiğini iddia etti. Özoğuz'un iddiası sosyal medyada alay konusu oldu. Kullanıcıların tepkilerinin ardından bir açıklama daha yapan Özoğuz ironi yaptığını iddia etti.

    takvim.com.tr
    Özoğuz kıvırdı!

    CHP yandaşı Gökhan Özoğuz'un Marmara'yı saran ve deniz salyası olarak bilinen müsilajın Kanal İstanbul projesi için kasıtlı üretildiğini iddia etti.

    "GEMİ KAZA YAPIYOR FİLMİYLE AYNI GİBİ BİR ŞEY Mİ YİNE?"
    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arıtma tesisleri projelerini kapatmasını görmeyen Özoğuz Deniz salyası felaketini hükümet tarafından üretildiğini ima ederek, "Hayatımızda ilk defa deniz salyası diye bir şey duyduk. Bu salya ne oldu da bir anda çıktı ortaya da Kanal İstanbul bunun ilacı denmeye başlandı? Bu Boğaz'da yalandan gemiyi karaya çarptırıp, gördün mü bak Boğaz'dan gemi kaza yapıyor filmiyle aynı gibi bir şey mi yine? Yalanınız batsın." şeklinde uçuk bir paylaşım yaptı.

    ALAY KONUSU OLDU
    Özoğuz yaptığı bu açıklamanın ardından sosyal medyada alay konusu oldu.

    Sosyal medya kullanıcıları Özoğuz'u alaya aldıkları ve tepki içeren yüzlerce paylaşım yaptı.

        "İRONİ YAPTIM"
        Tepkilerin ardından yeni bir açıklama yapan Özoğuz, İroni yaptığını iddia etti.

        Özoğuz şu ifadeleri kullandı:

        "Ya Ne olacaktı Gülümseyen gözler ile sırıtan yüz ifadesi Sayın Bakan Karaismailoğlunun " #Kanalİstanbul #denizsalyası nı bitirecek " açıklamasına tabiki bu mantıkla yorum yapılır. Ayna tutmak iyidir. İroni iyi çapari yapar"
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        Haberler Güncel 'Deniz salyasının Kanal İstanbul için kasıtılı üretildiğini' iddia eden Gökhan Özoğuz kıvırdı: İroni yaptım