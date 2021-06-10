"GEMİ KAZA YAPIYOR FİLMİYLE AYNI GİBİ BİR ŞEY Mİ YİNE?"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arıtma tesisleri projelerini kapatmasını görmeyen Özoğuz Deniz salyası felaketini hükümet tarafından üretildiğini ima ederek, "Hayatımızda ilk defa deniz salyası diye bir şey duyduk. Bu salya ne oldu da bir anda çıktı ortaya da Kanal İstanbul bunun ilacı denmeye başlandı? Bu Boğaz'da yalandan gemiyi karaya çarptırıp, gördün mü bak Boğaz'dan gemi kaza yapıyor filmiyle aynı gibi bir şey mi yine? Yalanınız batsın." şeklinde uçuk bir paylaşım yaptı.