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    ’da polislere silahlı saldırı!

    Son dakika haberleri... ’da sivil araçla uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarına ara sokaktan ateş açıldı. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İHA
    Sivil polislere silahlı saldırı!

    'da sivil araçtaki polislere silahlı saldırı düzenlendi.

    Olay, Şanlıurfa'nın ilçesine bağlı Açıksu Caddesi üzerinde yaşandı. Sivil araçla uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarına ara sokaktan ateş açıldı.

    2 POLİS YARALI
    Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları, olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Bölgeye giden polisler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürü da saldırının yaşandığı yere giderek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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    Haberler Güncel Şanlıurfa’da polislere silahlı saldırı!