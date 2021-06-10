CHP'li Twitter trolü Gökhan Özoğuz deniz salyasının iktidarın oyunu olduğunu iddia edince vatandaşların dalga konusu oldu
Seküler yaşam tarzına ve siyasi görüşüne sahip olan CHP'li şarkıcı ve Twitter trolü (Athena) Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasının (müsilaj) iktidarın bir oyunu olduğunu iddia etti. Bu paylaşımından sonra binlerce eleştiri alan Özoğuz aynı zamanda dalga konusu oldu. Haberin detayları...
Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından "Hayatımızda ilk defa deniz salyası diye birşey duyduk. Bu salya noldu da bir anda çıktı ortaya da Kanal İstanbul bunun ilacı denmeye başlandı? Bu boğazda yalandan gemiyi karaya çarptırıp, gördün mü bak boğazdan gemi kaza yapıyor filimiyle aynı gibi birşey mi yine? Yalanınız batsın" dedi.
Deniz salyası felaketini arıtma tesisleri projelerini kapatan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda bulmayıp hükümetin bilerek yaptığını iddia edecek kadar uçuk bir yorum yaptı. Yıllardır hiçbir eser ortaya koyamayan CHP'li şarkıcının akla mantığa aykırı sözleri vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medyada gündem olan Özoğuz, binlerce eleştiri tweeti aldı. Sosyal medya kullanıcıları tepki göstermelerinin yanı sıra Özoğuz ile dalga geçti. Sürekli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun PR'ını yapan şarkıcı, son iki yılda İstanbul'un düştüğü hali görmezden gelmekte ısrarcı görünüyor.