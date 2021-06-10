CHP'li Twitter trolü Gökhan Özoğuz deniz salyasının iktidarın oyunu olduğunu iddia edince vatandaşların dalga konusu oldu

Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından "Hayatımızda ilk defa deniz salyası diye birşey duyduk. Bu salya noldu da bir anda çıktı ortaya da Kanal İstanbul bunun ilacı denmeye başlandı? Bu boğazda yalandan gemiyi karaya çarptırıp, gördün mü bak boğazdan gemi kaza yapıyor filimiyle aynı gibi birşey mi yine? Yalanınız batsın" dedi.