Daha önce orman yangınlarını PKK'nın yaptığına bir türlü inanamayan ve siyasi çıkışlarıyla gündeme gelen şarkıcı, Twitter hesabından skandal bir paylaşım yaptı.

DEVLETLE PKK'YI BİR TUTTU

Özoğuz, "Daha da çok yapın! Bunlar iyi günler. Ülkenin tüm Ormanlık alanları çöle dönene kadar Altın aratın! Yahu nedir bu ara ormanlardan istedikleri? PKK orman yakar, diğeri altın arar. Hiçbir farkları yok! Doğamız yok oluyor. Olan yine orada yaşayan halka oluyor. Yazık!" çıkışıyla hainlikte sınır tanımadı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Özoğuz'un bu paylaşımı sosyal medyada büyük infiale neden oldu. Çoğu sosyal medya kullanıcısı Özoğuz'u devlet ile terör örgütünü aynı kefeye koyduğu için eleştirdi.

DAHA ÖNCE DE 15 TEMUZ AFİŞLERİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz afişlerinin bazılarını eleştirmiş ve eleştirisi yüzünden birçok vatandaştan tepki görmüştü.

İMAMOĞLU'NU "YENİ ATATÜRK" İLAN ETTİ

YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararının ardından paylaşımlarda bulunan Özoğuz, Ekrem İmamoğlu için "Bugünün Atatürk'ü" ifadelerini kullanmıştı. Gökhan Özoğuz'un kullandığı bu ifadelere Twitter kullanıcıları tarafından tepki toplamıştı.

İşte o sözleri:

10 Kasım 1938'ten bu yana ilk defa bir siyasi; Duruşu, Doğruluğu ve İleri Görüşü ile Atatürk den sonraki sancağı eline almıştır! Dönemler şartlarına göre değerlendirilir! Benim için; ilklerini benimseyişi, edebi ve kucaklaması ile "Bugünün Atatürk'üdür kendisi!"



