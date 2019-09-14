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  • Son Güncelleme: 14.09.2019 14:44

hainlikte sınır tanımadı! Devletle 'yı bir tuttu: Hiçbir farkları yok

Geçtiğimiz günlerde afişlerinin bazılarını eleştirdiği için birçok vatandaştan tepki gören şarkıcı , bu kez hainlikte sınır tanımadı. 'li Başkanı 'nu "yeni Atatürk" ilan eden Gökhan Özoğuz, orman ları ve altın arama faaliyetlerini bir tuttu, " orman yakar, diğeri altın arar. Hiçbir farkları yok!" ifadesini kullanarak yeni skandala imza attı.

Hainlikte sınır tanımadı! Devletle PKK'yı bir tuttu

Daha önce orman larını 'nın yaptığına bir türlü inanamayan ve siyasi çıkışlarıyla gündeme gelen şarkıcı, Twitter hesabından skandal bir paylaşım yaptı.

DEVLETLE PKK'YI BİR TUTTU
Özoğuz, "Daha da çok yapın! Bunlar iyi günler. Ülkenin tüm Ormanlık alanları çöle dönene kadar Altın aratın! Yahu nedir bu ara ormanlardan istedikleri? PKK orman yakar, diğeri altın arar. Hiçbir farkları yok! Doğamız yok oluyor. Olan yine orada yaşayan halka oluyor. Yazık!" çıkışıyla hainlikte sınır tanımadı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Özoğuz'un bu paylaşımı da büyük infiale neden oldu. Çoğu sosyal medya kullanıcısı Özoğuz'u devlet ile terör örgütünü aynı kefeye koyduğu için eleştirdi.

DAHA ÖNCE DE 15 TEMUZ AFİŞLERİNİ ELEŞTİRMİŞTİ
Şarkıcı , geçtiğimiz günlerde afişlerinin bazılarını eleştirmiş ve eleştirisi yüzünden birçok vatandaştan tepki görmüştü.

İMAMOĞLU'NU "YENİ ATATÜRK" İLAN ETTİ
YSK'nın seçimlerini yenileme kararının ardından paylaşımlarda bulunan Özoğuz, için "Bugünün Atatürk'ü" ifadelerini kullanmıştı. Gökhan Özoğuz'un kullandığı bu ifadelere Twitter kullanıcıları tarafından tepki toplamıştı.

İşte o sözleri:

10 Kasım 1938'ten bu yana ilk defa bir siyasi; Duruşu, Doğruluğu ve İleri Görüşü ile Atatürk den sonraki sancağı eline almıştır! Dönemler şartlarına göre değerlendirilir! Benim için; ilklerini benimseyişi, edebi ve kucaklaması ile "Bugünün Atatürk'üdür kendisi!"


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