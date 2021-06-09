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    • 09.06.2021 13:22
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    Başkan Erdoğan'dan "" açıklaması: Ülkemizi arıtma tesislerini törenle durduran zihniyetin keyfine terk edemeyiz

    haberi... Marmara'daki tehlikesine ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, "'daki arıtma tesislerini törenle durduran, metro inşaatlarını betonla kapatan, pek çok yerde çöp toplamaktan bile aciz olan bu zihniyetin keyfine ülkeyi terk edemeyiz. Partisine bakmaksızın, işini yapamayan kurumların eksiğini kapatmaktan çekinmeyeceğiz. " dedi.

    Başkan Erdoğan'dan müsilaj açıklaması

    Başkan Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Erdoğan'ın gündeminde Marmara'daki müsilaj tehlikesi de vardı.

    "MÜSİLAJ BELASINDAN MARMARA'YI TEMİZLEYECEĞİZ"
    Başkan Erdoğan, "Şimdi gelelim bir başka konuya. Başımızı ağrıtan bir konu. Müsilaj sorununa da bu anlayışla bakıyoruz. Haliç'i nasıl temizlediysek inşallah müsilaj belasından kısa zamanda Marmara'mızı, İstanbul'umuzu temizleyeceğiz. Meseleyi ilk andan itibaren takip ettik. Alınan numuneler TÜBİTAK'ta incelemeye alındı. 700'ü aşan bilim insanı ile geniş katılımlı çalıştay Kocaeli'nde düzenlendi. Deniz temizliğine ilişkin genelge de Marmara'daki illerimize gönderildi. 15 bölgede temizlik çalışması başladı." dedi.



    TEMEL ATMAMA TÖRENLERİ
    Erdoğan, "Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirmek için strateji planımızı da inşallah 3 ay içinde tamamlıyoruz. Artıma tesisi inşaatımızı törenle durduran, metroların inşaatını toprakla kapatan, Küçükçekmece'nin derelerini bakterilere teslim eden her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin emrine bu ülkeyi teslim edemeyiz.

    Partisine bakmaksızın işini yapmayan kurumların eksiğini yapmak bize düşüyorsa bunu yapmaktan da çekinmeyeceğiz." şeklinde konuştu.


        Erdoğan, "Kanal İstanbul'un inşasına da başlıyoruz. Planlama sahasının yarıdan fazlası yeşil alanlardan oluşan bu proje İstanbul'un ve ülkemizin iftiharı olacaktır. Depremi tetikleyeceğinden nice zırva ile engellemeye çalışanlar önce bu şehre karşı asgari görevlerini yerine getirsinler.Salda Gölü'ndeki su kalitesini de düzenli izliyoruz. Yılda 9 milyar adet su ambalajını geri dönüşüme kazandırıyoruz. Eşimin öncülüğünde başlayan sıfır atık projesi de BM tarafından ödüle layık görülen bir başarı hikayesine dönüştü. 93 bin kamu binasında hayata geçen bu proje ile ekonomimize 17 milyar liralık neticeler elde edildi.

        Geri kazanım oranı yüzde 22'ye çıkardık, şimdi yüzde 35'i hedefliyoruz. Bazıları Norveç'e bakmaktan kendi ülkesinde olup bitenleri göremiyor. Millet bahçeleri bile başlı başına bir çevre devrimidir. Çevre bir inanç ve gayret meselesidir. Eserlerimize engel olamadılar ve ısrarla söylüyorum olamayacaklar. Siyaseti de kirli ellerin, niyetlerin operasyon aracı olmaktan kurtaracağız. Bunun için 2023 çok önemlidir. Varsın birileri ülkenin geleceğini lağımlarda arasın, biz güçlü Türkiye'yi inşa edene kadar durmadan bu yola devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan "müsilaj" açıklaması: Ülkemizi arıtma tesislerini törenle durduran zihniyetin keyfine terk edemeyiz