Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Yaptığımız görüşmelerde irademizi bir kez daha teyit ettik. FETÖ başta olmak üzere törer örgütleri ile mücadeleyi ele aldık. FETÖ'nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda hemfikiriz.



TÜRKİYE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIR

Omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden geleceğiz. Kırgız Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni sistemin getirdiği yeni imkanlarla Kırgızistan'ın daha hızlı yol alacağına inanıyorum. Türkiye bu süreçte Kırgızistan'a her türlü destek vermeye devam edecektir.