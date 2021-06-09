Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u ağırladı.
Yüz yüze görüşme ve imza töreni sonrası iki lider toplantıya dair kritik açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
Yaptığımız görüşmelerde irademizi bir kez daha teyit ettik. FETÖ başta olmak üzere törer örgütleri ile mücadeleyi ele aldık. FETÖ'nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda hemfikiriz.
TÜRKİYE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIR
Omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden geleceğiz. Kırgız Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni sistemin getirdiği yeni imkanlarla Kırgızistan'ın daha hızlı yol alacağına inanıyorum. Türkiye bu süreçte Kırgızistan'a her türlü destek vermeye devam edecektir.
Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ticari ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde gözden geçirdik. Geçtiğimiz yıl salgına rağmen önemli bir düşüş yaşanmadı. 1 Milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artıracağız. Potansiyelimizin çok daha yüksek olduğu aşikardır. Atacağımız adımlara ilişkin yol haritamızı belirlemiş olduk.
UÇAK SFERLERİ ARTIYOR
Yatırımların geliştirilmesi konusunda aynı hissiyatı taşımaktan memnuniyet duyuyorum. Attığımız adımlarda Türkiye Kırgızistan arasındaki uçak seferlerini artırıcaz.