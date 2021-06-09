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    • Güncel
    • 10.06.2021 06:48
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    • 10.06.2021 06:48
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili yapılan son dakika uyarılarına göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, ’nın kuzeyi, Güney ve İç Ege, ( dışında), İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il 10 Haziran hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteoroloji uyardı! Şemsiyesiz çıkmayın

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve İç Ege, Akdeniz (Hatay dışında), İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı, zamanla doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bu sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis hadisesi görülecek.

    ÇANAKKALE 19°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 15°C, 28°C
    Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ 15°C, 28°C
    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (İzmir'in kıyı kesimleri dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR 11°C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR 11°C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA 19°C, 31°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA 13°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Hatay dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 20°C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA 19°C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY 19°C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    ISPARTA 12°C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 14°C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR 11°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA 14°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SİVAS 9°C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu, Düzce kıyıları ile Bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU 9°C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE 12°C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP 17°C, 23°C
        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK 14°C, 23°C
        Parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BAYBURT 8°C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN 15°C, 22°C
        Parçalı bulutlu

        TOKAT 13°C, 25°C
        Parçalı bulutlu

        TRABZON 16°C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM 8°C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        IĞDIR 18°C, 30°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS 6°C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN 11°C, 24°C
        Parçalı bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN 20°C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR 16°C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP 17°C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT 19°C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı!