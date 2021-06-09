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    • 10.06.2021 01:42
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    Başkan Erdoğan, 'ın ailesine başsağlığı diledi

    Başkan , Jandarma Uzman Çavuş 'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

    AA
    Başkan Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı diledi

    Başkan , 'ta görev sırasında yaşanan silah kazasında olan Jandarma Uzman Çavuş 'ın ailesine bir mesaj göndererek, taziye dileklerini iletti.

    Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şırnak'ta görev esnasında meydana gelen silah kazası sonucu şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun" denildi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, şehit Adil Yılmaz'ın ailesine başsağlığı diledi