Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta görev sırasında yaşanan silah kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın ailesine bir mesaj göndererek, taziye dileklerini iletti.
Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şırnak'ta görev esnasında meydana gelen silah kazası sonucu şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun" denildi.