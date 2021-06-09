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    • 09.06.2021 16:01
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    AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF bütünleme sınavı var mı? Yaz okulu kayıtları ne zaman 2021?

    ? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Bilindiği üzere final sınavları sona erdi. Sınavlar online olarak düzenlendi. öğrencileri sonuçlar için tarafından yapılacak açıklamaya kilitlendi. Sonuçlar anadolu.edu.tr adresinden yapılacak. Öte yandan Yaz okulu sınavlarının 8 Ağustos'ta başlayacağı duyuruldu. Peki, ? AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF bahar dönemi final sınavları sona erdi. Sınavlar online olarak düzenlendi. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri sonuçlar için Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak açıklamaya kilitlendi. Sonuçlar anadolu.edu.tr adresinden yapılacak. Öte yandan Yaz okulu sınavlarının 8 Ağustos'ta başlayacağı duyuruldu. Peki, AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İşte detaylar!

    AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Anadolu Üniversitesi 2 ve 6 yarıyıl sınavları 29,30,31 Mayıs tarihinde tamamlandı. 4 ve 8. yarıyıl sınavları 5,6,7 Haziran tarihlerinde yapıldı. Bugün itibariyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi sınavları sona erecek. Geride bıraktığımız online vize sonuçları sınavın sona ermesinin ardından 1 hafta sonrası açıklanmıştı. Sonuçların benzer şekilde 14 Haziran tarihinde Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanması bekleniyor.

    YAZ OKULU SINAVLARI 8 AĞUSTOS'TA YAPILACAK!

    Anadolu Üniversitesi, vize ve bahar dönemi sınavlarında derslerini veremeyen öğrenciler için yaz okulu sınav takvimini yayınladı. Yaz okulu sınavlarının henüz online mı yüz yüze mi yapılacağı net olarak duyurulmadı. Açıköğretim Fakültesinin resmi internet sitesinde yayınlanan takvime göre yaz okulu sınavları 8 Ağustos tarihinde düzenlenecek.



        2021 AÖF Ders Geçme Notu Kaç Oldu?

        Anadolu Üniversitesi 2020 yılının Mayıs ayında yaptığı değişiklikle ders geçme notunu 30'dan 35'e yükseltti. Online sınavlar için ara sınavların etkisi yüzde 25, final sınavının etkisi 75 olarak belirlendi. Ders ortalaması 35'in altında olan öğrenciler FF harf notuyla dersten kalmış olacak. CD, DC, DD ve FF harf notuna sahip olan öğrenciler 2.00 ortalamasını tutturdukları takdirde koşullu olarak dersi geçebiliyor.
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