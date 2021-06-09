AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF bütünleme sınavı var mı? Yaz okulu kayıtları ne zaman 2021?

YAZ OKULU SINAVLARI 8 AĞUSTOS'TA YAPILACAK!

Anadolu Üniversitesi, vize ve bahar dönemi sınavlarında derslerini veremeyen öğrenciler için yaz okulu sınav takvimini yayınladı. Yaz okulu sınavlarının henüz online mı yüz yüze mi yapılacağı net olarak duyurulmadı. Açıköğretim Fakültesinin resmi internet sitesinde yayınlanan takvime göre yaz okulu sınavları 8 Ağustos tarihinde düzenlenecek.