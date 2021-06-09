Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen ve geçmiş yıllarda teknoloji meraklılarının uğrak noktalarından biri haline gelen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışına katıldı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleşen fuarda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile çok sayıda davetli de yer aldı. Varank, burada yaptığı konuşmasında, burs ve araştırmacı programları, TEKNOFEST gibi organizasyonlar ve Deneyap Türkiye gibi projelerle her yaştan insana yatırım yaptıklarını bildirdi.
Varank, "Bu noktada, huzurlarınızda bir müjdeyi vermek istiyorum. Biliyorsunuz 2023 hedeflerimizden biri de 81 ilin tamamında 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurmaktı. 4'üncü sınıftan 9'uncu sınıfa kadar olan öğrencilerimize 3 yıl boyunca ücretsiz teknoloji eğitimleri verdiğimiz bu atölyeleri şimdiye kadar 30 ilimizde hizmete aldık. Şimdi ise; 27 ilimizde 36 yeni Deneyap Teknoloji Atölyesi daha kuruyoruz. Ekim ayında başlayacak eğitimlere katılacak öğrencilerimiz, yazılı ve uygulamalı iki aşamalı bir sınavla belirlenecek. İlk aşama olan yazılı sınav başvuruları bugün başlıyor. Sınavların yapılacağı yani deneyapların kurulacağı illerimiz; Ankara, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Van. Başvurular 4 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Ben tüm gençlerimize ve ailelerine bu fırsatı değerlendirmeleri, başvurularını son güne bırakmadan yapmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.
OKTAY: AŞACAK ZORLU YOKUŞLARIMIZ VAR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise ekonomik büyümede istikrarın korunmasının, teknolojik ilerlemeye ve sürdürülebilir verimlilik artışlarına bağlı olduğunu bildirdi. Oktay, yaşanan teknolojik dönüşümün vatandaşların, iş insanlarının ve karar alıcıların proaktif bir şekilde uyum sağlamaları gereken dinamik bir süreç olduğunu belirterek, "Biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız liderliğinde 'yüksek katma değerli yapısal dönüşüm' ve 'sürdürülebilir ekonomik büyüme' hedefimizi 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi' vizyonuyla hayata geçiriyoruz. Vizyonumuzun alt eksenleri ise; sanayide verimlilik artışı, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınmadır. Bu fuar salonuna giriş yaptığımız andan itibaren bu üç eksende ülkemizin geldiği noktanın somut nişanelerini bir kez daha birlikte şahitlik etme imkanınız olmuştur. Yerli milli savunma sanayi projelerimiz ve Ar-Ge'de öncü üniversitelerimiz ürünleriyle burada. Gurur vesilesi bilişim sektörümüz ve geleceğe umutla baktığımız enerji projelerimiz burada. Salgın döneminde bile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat döngüsünü daha hızlı döndüren sanayicilerimiz ve sanayi odalarımız, babayiğit girişimcilerimiz burada. Hiç şüphesiz daha alacak çok yolumuz, aşacak zorlu yokuşlarımız var" diye konuştu.