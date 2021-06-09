



OKTAY: AŞACAK ZORLU YOKUŞLARIMIZ VAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise ekonomik büyümede istikrarın korunmasının, teknolojik ilerlemeye ve sürdürülebilir verimlilik artışlarına bağlı olduğunu bildirdi. Oktay, yaşanan teknolojik dönüşümün vatandaşların, iş insanlarının ve karar alıcıların proaktif bir şekilde uyum sağlamaları gereken dinamik bir süreç olduğunu belirterek, "Biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız liderliğinde 'yüksek katma değerli yapısal dönüşüm' ve 'sürdürülebilir ekonomik büyüme' hedefimizi 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi' vizyonuyla hayata geçiriyoruz. Vizyonumuzun alt eksenleri ise; sanayide verimlilik artışı, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınmadır. Bu fuar salonuna giriş yaptığımız andan itibaren bu üç eksende ülkemizin geldiği noktanın somut nişanelerini bir kez daha birlikte şahitlik etme imkanınız olmuştur. Yerli milli savunma sanayi projelerimiz ve Ar-Ge'de öncü üniversitelerimiz ürünleriyle burada. Gurur vesilesi bilişim sektörümüz ve geleceğe umutla baktığımız enerji projelerimiz burada. Salgın döneminde bile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat döngüsünü daha hızlı döndüren sanayicilerimiz ve sanayi odalarımız, babayiğit girişimcilerimiz burada. Hiç şüphesiz daha alacak çok yolumuz, aşacak zorlu yokuşlarımız var" diye konuştu.