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Türk SİHA'larının Rus yapımı hava savunma sistemlerini imha ettiği görüntüler yayınlandı

Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesinde son yıllarda üretilen en dikkat çekici ürünlerin başında Bayraktar SİHA'lar geliyor. Dünyada Türkiye ile birlikte 4 farklı ülkede 180 adet SİHA görev alıyor. Son olarak Polonya ile de SİHA ihracatı konusunda imzalar atıldı. Öte yandan Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kazandığı zaferde de Bayraktar SİHA'lar ön plana çıkmıştı. Bayraktar TB2'nin, Ermenistan'ın kullandığı Rus yapımı hava savunma sistemlerini imha ettiği görüntüler yayınlandı.

29.05.2021 14:27 - Son Güncelleme: 29.05.2021 14:50
Türk SİHA'larının Rus yapımı hava savunma sistemlerini imha ettiği görüntüler yayınlandı

Dağlık Karabağ'daki savaş öncesinde de Türkiye'nin askeri İHA ve SİHA alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdiği, çok sayıda savunma endüstrisi analisti tarafından dile getirilmişti.

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Türk SİHA'larının Rus yapımı hava savunma sistemlerini imha ettiği görüntüler yayınlandı

Ancak 27 Eylül 2020 sabahı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan ve Karabağ'daki işgali sonlandıran operasyonda kilit rol oynayan Bayraktar TB2 SİHA'ları tüm dünyanın dikkatini çekti.

Türk SİHA'larının Rus yapımı hava savunma sistemlerini imha ettiği görüntüler yayınlandı

YENİ GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI
Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün, 44 günlük Karabağ savaşında, Bayraktar SİHA'larının imha ettiği Rus yapımı hava savunma sistemlerinin yeni görüntülerini yayınladı.

Türk SİHA'larının Rus yapımı hava savunma sistemlerini imha ettiği görüntüler yayınlandı

Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'lar, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar ile tekrar dünyanın dikkatini çekmişti. Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 adlı SİHA, sektörün en iyilerinden biri olarak tanımlanıyor. Özellikle füze taşıyabilen en küçük SİHA'lardan biri olması dolasıyla rakiplerinden ayrılıyor.

Türk SİHA'larının Rus yapımı hava savunma sistemlerini imha ettiği görüntüler yayınlandı

Bayraktar TB2, keşif, sürekli havadan gözetleme ve istihbarat görevlerini yerine getirmesi açısından bir İHA, mühimmat yükünü hedefe ateşleyerek imha etmesi açısından ise SİHA olarak kullanılabiliyor.