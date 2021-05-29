Türk SİHA'larının Rus yapımı hava savunma sistemlerini imha ettiği görüntüler yayınlandı
Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesinde son yıllarda üretilen en dikkat çekici ürünlerin başında Bayraktar SİHA'lar geliyor. Dünyada Türkiye ile birlikte 4 farklı ülkede 180 adet SİHA görev alıyor. Son olarak Polonya ile de SİHA ihracatı konusunda imzalar atıldı. Öte yandan Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kazandığı zaferde de Bayraktar SİHA'lar ön plana çıkmıştı. Bayraktar TB2'nin, Ermenistan'ın kullandığı Rus yapımı hava savunma sistemlerini imha ettiği görüntüler yayınlandı.
29.05.2021 14:27
- Son Güncelleme: 29.05.2021 14:50
Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'lar, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar ile tekrar dünyanın dikkatini çekmişti. Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 adlı SİHA, sektörün en iyilerinden biri olarak tanımlanıyor. Özellikle füze taşıyabilen en küçük SİHA'lardan biri olması dolasıyla rakiplerinden ayrılıyor.