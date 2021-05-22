Türkiye'nin yeni füzeleri gün sayıyor! F-16 ve İHA'larda da kullanılacak
Türkiye yerli ve milli silah sanayiinde devrim gibi adımlar atmaya devam ediyor. TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), yüksek teknoloji ürünü bir dizi füze ve mühimmatı güvenlik güçlerinin kullanımına sunmaya hazırlanıyor. TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, "SOM-J'de önemli aşamalara geldik, çok yakında F-16'dan atışları da planlanıyor" dedi. Okumuş, "İHA tarafından çoklu taşıma imkanları da sağlayacağı için SOM-J'yi görebileceğimizi düşünüyorum." açıklamasında bulundu. Bozdoğan füzesine ilişkin konuşan Okumuş, "Kritik aşamayı aştık, bundan sonra projenin çok daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyoruz. Bu yıl sonunda ya da önümüzdeki yıl içinde tamamlanıp, artık üretimiyle ilgili planlamaların yapılacağı aşamaya geldiğimizi söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), yüksek teknoloji ürünü bir dizi füze ve mühimmatı güvenlik güçlerinin kullanımına sunmaya hazırlanıyor.
TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, AA muhabirine, yürüttükleri çeşitli projelerde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.
"Önemli aşamaya geldik, kritik aşamaları aştık. Geçtiğimiz yıl yer testleri tamamlanmıştı, uçaktan atış testlerine başlamıştık. Onda da yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önemli gelişmeler yaşandı. Bozdoğan füzemiz uçaktan atıldı ve hedef uçakla başarıyla angaje oldu, onu imha etti. Bu tür projelerde test süreçleri devamlılık arz ediyor. Testler devam ediyor, yeni atışlar olacak. Bunların bir kısmının bilgisi veriliyor, bir kısmı da bilgisi açıklanmadan devam ediyor. Kritik aşamayı aştık, bundan sonra projenin çok daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyoruz. Bu yıl sonunda ya da önümüzdeki yıl içinde tamamlanıp artık üretimiyle ilgili planlamaların yapılacağı aşamaya geldiğimizi söyleyebiliriz."