Müsilaj nedir, neden oluşur? Müsilajın zararları nelerdir? Deniz salyası nasıl temizlenir?

Deniz salyası çözümü nedir? Marmara'da deniz salyası neden oluşur? Müsilaj nedir, nasıl temizlenir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Temizlik çalışmaları hızla devam ederken bir yandan da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Marmara Denizi Eylem Planı açıklandı. İşte binlerce vatandaşın arama motorları üzerinden sıklıkla sorguladığı deniz salyası (müsilaj) ile ilgili tüm detaylar…
DENİZ SALYASI (MÜSİLAJ) NEDİR?
Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşan, fitoplankton olarak adlandırılan bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapı.
Müsilajın oluşabilmesi için mevsim sıcaklıkları, akıntı, tuz seviyesi, kirlilik vb. birçok farklı etken var.
MÜSİLAJ NEDEN OLUŞUR?
Müsilaj oluşumunun üç ana sebebi var:
-Bunlardan ilki Marmara Deniz'inde bir süredir sıcaklığın normalde olması gerekenden 2-3 derece yüksek olması.
-İkincisi azot-fosfor gibi organizmaları besleyen maddelere ihtiyaç var. Bunlarda denize verilen atıklardan yoğun şekilde sağlanıyor. Marmara'da büyük bir azot-fosfor yükü var.
-Üçüncüsü ise iklim değişikliğine de bağlık olarak denizde yaşanan durgunluk.