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    • 09.06.2021 13:15
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    Müsilaj nedir, neden oluşur? Müsilajın zararları nelerdir? Deniz salyası nasıl temizlenir?

    ? Soruları gündemde merak edilip araştırılmaya başlandı. i'nde etkili olan deniz salyası diğer adıyla müsilaj, gün geçtikçe etkisini artırıyor. Bu durum deniz içerisinde bulunan canlıların yaşam alanını daraltıp hem canlı türünü hem de balıkçılığı büyük bir tehlikeye atıyor. Peki, müsilajın zararları nelerdir? Nasıl temizlenir? Özellikle şubat ayından itibaren yoğunluğunu gözle görülür şekilde artıran müsilaj için nca acil eylem planı açıkladı.

    takvim.com.tr
    Müsilaj nedir, neden oluşur? Zararları nelerdir?

    Deniz salyası çözümü nedir? Marmara'da deniz salyası neden oluşur? Müsilaj nedir, nasıl temizlenir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Temizlik çalışmaları hızla devam ederken bir yandan da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Marmara Denizi Eylem Planı açıklandı. İşte binlerce vatandaşın arama motorları üzerinden sıklıkla sorguladığı deniz salyası (müsilaj) ile ilgili tüm detaylar…

    DENİZ SALYASI (MÜSİLAJ) NEDİR?

    Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşan, fitoplankton olarak adlandırılan bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapı.

    Müsilajın oluşabilmesi için mevsim sıcaklıkları, akıntı, tuz seviyesi, kirlilik vb. birçok farklı etken var.

    MÜSİLAJ NEDEN OLUŞUR?

    Müsilaj oluşumunun üç ana sebebi var:

    -Bunlardan ilki Marmara Deniz'inde bir süredir sıcaklığın normalde olması gerekenden 2-3 derece yüksek olması.

    -İkincisi azot-fosfor gibi organizmaları besleyen maddelere ihtiyaç var. Bunlarda denize verilen atıklardan yoğun şekilde sağlanıyor. Marmara'da büyük bir azot-fosfor yükü var.

    -Üçüncüsü ise iklim değişikliğine de bağlık olarak denizde yaşanan durgunluk.

        MÜSİLAJ NASIL TEMİZLENİR?

        Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'na ilişkin, "Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde; alıcı ortama deşarj yapan atık su arıtma tesislerinin tamamı 7/24 online izlenecek. Marmara Denizi'ndeki 91 izleme noktası 150'ye çıkarılacak." dedi.

        Marmara Belediyeler Birliğince Kocaeli'de düzenlenen "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"na katılan Bakan Kurum, daha sonra Marmara Denizi Eylem Planı"nı kamuoyuyla paylaştı. Kurum, arıtılmış atık suların mümkün olan her yerde yeniden kullanımının artırılacağını ve destekleneceğini, temiz üretim teknikleri uygulanacağını bildirdi.

        Sadece ülke değil, bütün dünyada su kaynaklarının iklim değişikliğinden önemli oranda etkilendiğini aktaran Kurum, bu nedenle arıtılan suların geri kazanımının büyük önem arz ettiğini vurguladı.

        Bakan Kurum, bu kapsamda, ülkede halihazırda yüzde 3,2 olan arıtılarak yeniden kullanılan atık su oranını 2023 yılında yüzde 5'e, 2030 yılında ise yüzde 15'e çıkarma hedefinde olduklarını söyledi.

        DENİZ SALYASININ ZARARLARI NELERDİR?

        Deniz içerisinde bulunan canlıların yaşam alanını daraltması nedeniyle hem denizlerdeki canlı türünü hem de balıkçılığın yapıldığı alanlarda balıkçılığı etkiliyor. Bu nedenle önlem alınması gereken konular arasında bulunan salyalar riskli bir durum oluşturabiliyor.

        Müsilajın oluşmasında etkili olan bazı türler, toksin içerebiliyor. Bunlar da solungaçla, nefes alan bazı canlılar için risk oluşturuyor. Ancak bu tip canlılar genellikle bu tehlikeyi sezdikleri zaman, bu bölgeden kaçıyor. Bu da canlılarda ve biyo çeşitlilikte azalmaya neden oluyor.

        Bazı uzmanlar müsilajın yaz aylarında son bulabileceğini belirtse de, müsilajın ne zaman etkisini kaybedeceği şimdilik belirsiz.
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        Haberler Güncel Müsilaj nedir, neden oluşur? Müsilajın zararları nelerdir? Deniz salyası nasıl temizlenir?