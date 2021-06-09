Müsilaj nedir, neden oluşur? Müsilajın zararları nelerdir? Deniz salyası nasıl temizlenir?

Deniz salyası çözümü nedir? Marmara'da deniz salyası neden oluşur? Müsilaj nedir, nasıl temizlenir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Temizlik çalışmaları hızla devam ederken bir yandan da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Marmara Denizi Eylem Planı açıklandı. İşte binlerce vatandaşın arama motorları üzerinden sıklıkla sorguladığı deniz salyası (müsilaj) ile ilgili tüm detaylar…

DENİZ SALYASI (MÜSİLAJ) NEDİR?

Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşan, fitoplankton olarak adlandırılan bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapı.