Dağlık Karabağ’da SİHA’larla hezimete uğrayan Paşinyan’dan tarihi Rus silahı itirafı! S-300 ve İskender füzeleri…

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Halihazırda seçimler öncesi başbakan vekili sıfatıyla ülkeyi yöneten Nikol Paşinyan, bir kez daha Rus silahlarını hedef alan açıklamalar yaptı ve kendisini 'hain'likle suçlayan muhalefete ateş püskürdü: