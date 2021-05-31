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Dağlık Karabağ’da SİHA’larla hezimete uğrayan Paşinyan’dan tarihi Rus silahı itirafı! S-300 ve İskender füzeleri…

30 yıllık Dağlık Karabağ işgali SİHA'larla 44 gün içinde son bulan Ermenistan'da ortalık karışık. İstifaya davet edilen Paşinyan Dağlık Karabağ ile ilgili eleştirilere öyle bir yanıt verdi ki Rusya'yı küplere bindirdi. Paşinyan, Dağlık Karabağ'da S-300 füzelerindeki kartın bir subay tarafından çalındığını, Rus yapımı İskender füzelerinin ise bir işe yaramadığını söyledi. İşte detaylar…

31.05.2021 09:39 - Son Güncelleme: 31.05.2021 09:39
Dağlık Karabağ’da SİHA’larla hezimete uğrayan Paşinyan’dan tarihi Rus silahı itirafı! S-300 ve İskender füzeleri…

44 gün süren Dağlık Karabağ savaşında Türk üretimi Bayraktar TB2 SİHA'ları tarafından sahadan silinen Rus savunma sistemlerine ilişkin inanılmaz bir itiraf geldi.

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Dağlık Karabağ’da SİHA’larla hezimete uğrayan Paşinyan’dan tarihi Rus silahı itirafı! S-300 ve İskender füzeleri…

27 Eylül'de başlayan savaşı tarihi bir hezimetle kapatan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, türbülansa giren ülkesinde haftalarca protestoların hedefi oldu.

Dağlık Karabağ’da SİHA’larla hezimete uğrayan Paşinyan’dan tarihi Rus silahı itirafı! S-300 ve İskender füzeleri…

İstifaya davet edilen Paşinyan'a karşı ordu da birçok kez muhtıra yayınladı, erken seçimin ilan edilmesiyle Ermenistan 20 Haziran tarihinde sandıktan çıkacak sonuca kilitlendi.

Dağlık Karabağ’da SİHA’larla hezimete uğrayan Paşinyan’dan tarihi Rus silahı itirafı! S-300 ve İskender füzeleri…

BİR İTİRAF DAHA
Halihazırda seçimler öncesi başbakan vekili sıfatıyla ülkeyi yöneten Nikol Paşinyan, bir kez daha Rus silahlarını hedef alan açıklamalar yaptı ve kendisini 'hain'likle suçlayan muhalefete ateş püskürdü:

Dağlık Karabağ’da SİHA’larla hezimete uğrayan Paşinyan’dan tarihi Rus silahı itirafı! S-300 ve İskender füzeleri…

"Savaş sırasında S-300 füze savunma sisteminin üzerindeki kartı, içerisinde bulunan 30-40 bin dramlık (Yaklaşık 500 TL, 57 dolar) altın için çıkaran insanlar var. Düşünebiliyor musunuz? Bunu yapan bir subay."