Dağlık Karabağ’da SİHA’larla hezimete uğrayan Paşinyan’dan tarihi Rus silahı itirafı! S-300 ve İskender füzeleri…
30 yıllık Dağlık Karabağ işgali SİHA'larla 44 gün içinde son bulan Ermenistan'da ortalık karışık. İstifaya davet edilen Paşinyan Dağlık Karabağ ile ilgili eleştirilere öyle bir yanıt verdi ki Rusya'yı küplere bindirdi. Paşinyan, Dağlık Karabağ'da S-300 füzelerindeki kartın bir subay tarafından çalındığını, Rus yapımı İskender füzelerinin ise bir işe yaramadığını söyledi. İşte detaylar…
31.05.2021 09:39
- Son Güncelleme: 31.05.2021 09:39