Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, konuşmasında dış güçlerle birlikte Türkiye'deki muhalefetin de karşı çıkmasına rağmen Türkiye'ye kazandırılan mega projelerin yer aldığı bir video izletti.
Başkan Erdoğan şunları söyledi:
"ONLARCA YOL, TÜNEL, KÖPRÜ, KONUT AÇILIŞI YAPIYORUZ"
"Çevrenin korunmasında bugüne kadar yaptıklarımızın ve sorunlarla yapacaklarımızın kapsamlı bir değerlendirmesini ayrıca yapacağım.
Bizim gündemimizde ülkemize ve milletimize yapacağımız hizmetlerden, eserlerden, 7 düvele karşı verdiğimiz ve vereceğimiz mücadelelerden başka konu yoktur.