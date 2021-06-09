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    • Güncel
    • 09.06.2021 12:50
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    • 09.06.2021 13:03
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    SON DAKİKA: Başkan tüm karşı çıkmalara rağmen 'ye kazandırılan projeleri izletti

    Son dakika haberleri... Başkan , Grup Toplantısı'nda dış güçlerin terör örgütlerinin ve muhalefetin karşı çıkmalarına rağmen 'ye son 18 yılda kazandırılan projelerin yer aldığı "Yatırım düşmanı CHP" isimli bir video izletti.

    Karşı çıkmalara rağmen Türkiye'ye kazandırılanlar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, konuşmasında dış güçlerle birlikte Türkiye'deki muhalefetin de karşı çıkmasına rağmen Türkiye'ye kazandırılan mega projelerin yer aldığı bir video izletti.

    Başkan Erdoğan şunları söyledi:

    "ONLARCA YOL, TÜNEL, KÖPRÜ, KONUT AÇILIŞI YAPIYORUZ"
    "Çevrenin korunmasında bugüne kadar yaptıklarımızın ve sorunlarla yapacaklarımızın kapsamlı bir değerlendirmesini ayrıca yapacağım.

    Bizim gündemimizde ülkemize ve milletimize yapacağımız hizmetlerden, eserlerden, 7 düvele karşı verdiğimiz ve vereceğimiz mücadelelerden başka konu yoktur.

        Milletimizle birlikte sizler de takip ediyorsunuz. Onlarca yol, tünel, köprü, baraj, millet bahçesi, toplu konut açılışı yapıyoruz.

        "YENİ FABRİKALAR İNŞA EDİLİYOR"
        Yerli otomobilimize sahip olma konusundaki çalışmalarımız planladığımız gibi yürüyor. Tüm OSB'lerde yeni fabrikalar inşa ediliyor, kapasiteler genişliyor.

        Eğitimde okul öncesinden üniversiteye kadar güçlü altyapı kurduk, semeresini görmeye başlayacağız.

            Sporda da çocuklarımız ve gençlerimizi geleceğe hazırlayacak altyapı kurduk.

            "BUNLARIN KALPLERİ MÜHÜRLÜ"
            Bunların gözleri var göymez, kulakları var duymaz, dilleri hakikati söylemez. Bunların kalpleri mühürlü.

            Marmaray'dan geçmedin mi? Git bir geç. Avrasya var oradan geç.

                Yavuz Sultan Selim Köprüsü oradan bir geç. Osman Gazi, otoyollar geçmedin mi?

                Elbette kullanmıştır. İzmir Milletvekilisi, İstanbul-İzmir otobanından da mı geçmedin?"
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                Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan tüm karşı çıkmalara rağmen Türkiye'ye kazandırılan projeleri izletti